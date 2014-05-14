路透基点：印尼金光集团为中国子公司筹办1.5亿美元双币贷款--TRLPC

路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，印尼金光集团(Sinar Mas Group)正在为子公司筹办一笔1.5亿美元双币融资。

国泰世华银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。

这笔分期偿付贷款分为AB两部分，A为1.2亿元人民币五年期中国境内贷款，B为1.3亿美元三年期境外贷款，可选择延长两年。

境内贷款部分的借款人为上海来益房地产开发有限公司及上海美时年房地产开发有限公司，境外贷款的借款人为永顺房地产有限公司及富龙投资集团有限公司。

人民币贷款部分利率为中国人行基准利率的110%，以上海一处兴建中的地产项目作为担保。

美元贷款部分，在取得地产所有权证之前，利率为Libor加码400个基点，取得所有权证之后，为Libor加码370个基点。

银行受邀以6,000万元人民币加入承贷境内贷款部分。

境外贷款部分：

承贷3,000万美元以上，取得MLAB头衔，签约后五天内获得一笔70个基点的前端费用，签约后一年获得35个基点费用；

承诺1,500-2,900万美元，签约后五天内获得一笔50个基点费用，签约后一年获得25个基点费用；

承诺500-1,400万美元，签约后五天内获得一笔30个基点费用，签约后一年获得15个基点费用。

回覆期限已由原定的4月28日延至6月底或7月。