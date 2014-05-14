路透基点：印尼金光集团为中国子公司筹办1.5亿美元双币贷款--TRLPC

《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，印尼金光集团(Sinar Mas Group)正在为子公司筹办一笔1.5亿美元双币融资。
国泰世华银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。
这笔分期偿付贷款分为AB两部分，A为1.2亿元人民币五年期中国境内贷款，B为1.3亿美元三年期境外贷款，可选择延长两年。
境内贷款部分的借款人为上海来益房地产开发有限公司及上海美时年房地产开发有限公司，境外贷款的借款人为永顺房地产有限公司及富龙投资集团有限公司。
人民币贷款部分利率为中国人行基准利率的110%，以上海一处兴建中的地产项目作为担保。
美元贷款部分，在取得地产所有权证之前，利率为Libor加码400个基点，取得所有权证之后，为Libor加码370个基点。
银行受邀以6,000万元人民币加入承贷境内贷款部分。
境外贷款部分：
承贷3,000万美元以上，取得MLAB头衔，签约后五天内获得一笔70个基点的前端费用，签约后一年获得35个基点费用；
承诺1,500-2,900万美元，签约后五天内获得一笔50个基点费用，签约后一年获得25个基点费用；
承诺500-1,400万美元，签约后五天内获得一笔30个基点费用，签约后一年获得15个基点费用。
回覆期限已由原定的4月28日延至6月底或7月。
境内贷款的资金将用于支付地产施工支出，境外贷款资金用于营运资本。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
2352GMT * 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1 * 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑 * 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位 * 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场 * 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元 * 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7% (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)