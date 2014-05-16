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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 16:58 BJT

台湾债市：103/6期10年公债中，证券业卖超4.5亿台币

路透台北5月16日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/6 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     11.00      6.50        +4.50
     票券业      1.50      1.50            0
     证券业     12.00     16.50        -4.50
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