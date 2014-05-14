中港个股：工行将助力混合所有制，服务产能过剩企业走出去--副行长

《中国报摘》--中国证券报4月27日
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
路透北京5月14日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 副行长郑万春周三称，今后工行将助力混合所有制经济的发展,并为中国产能过剩的企业“走出去”提供服务。
郑万春在科博会2014中国金融论坛上做出上述表示。他称，将针对不同发展阶段的国企改制的需要，建立商行加投行，信贷业务与金融资产服务，股权融资与债权融资等多层次综合服务体系。
“工行也将支持优质的民营企业参与混合所有制经济，广泛的对接各类资产管理平台，以PE基金助力银行等业务模式，满足市场多元化的投融资的需求。”他称。
他表示，工行还将服务国家走出去战略，基于全球经营的网络，为中国很多产能过剩的企业“走出去”提供境外的开户、投资银行、海外发债、全球现金管理等一系列金融服务。
他强调，为保持持续发展，工行必须进行战略转型，从传统银行业务，转向多元化、综合化业务和国际化业务。
此外，工行会在信托计划、券商、基金资产管理计划等业务的基础上，顺应监管政策的导向，积极推动参与理财直接融资工具等各类新型标准化产品的创新工作。
据他介绍，目前工行的贷款平均利息为6.3%，利差收入接近国际市场水平。工行利息收入占所有收入的比重略高于50%，另外近50%的收入来自债券投资和其他综合性金融服务。
郑万春称，截止2013年末，工行在先进制造业、现代服务业、文化产业和战略新兴产业的贷款占全行公司贷款的51.5%。
工行今年首季净利按年增长6.63%。截至3月末，该行不良贷款余额比上年末增加68.61亿元至1,005.5亿元，不良贷款比率为0.97%，比去年末0.94%上升。 （完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27-28日 1500 加拿大预算收支(亿加元) 2月 -- 盈余12.4 财年迄今预算收支(亿加元) -- 赤字127.5 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0600 德国Gfk消费者信心指数
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，在这次法国总统大选中，标榜着中间立场，「既非左，也非右」的三十九岁「向前行」（En Marche）创党主席马克宏（Emmanuel Macron），以二三．○一％的得票胜出，与得票二一．四％的极右阵线联盟候选人勒朋（Marine Le Pen），双双晋级到五月七日的第二轮投票。