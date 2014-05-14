投行观点：Canaccord Genuity将Autodesk 评级上调为买入，目标价60美元

欧股业绩：百威英博第一季业绩不佳，因最大两个市场获利下降
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)