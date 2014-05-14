投行观点：Canaccord Genuity将Autodesk 评级上调为买入，目标价60美元

欧股业绩：百威英博第一季业绩不佳，因最大两个市场获利下降

路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。