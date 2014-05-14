券商观点：预计人民币兑美元汇率2015年继续小贬至6.35--瑞银

《中国报摘》--中国证券报4月27日
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
路透香港5月14日 - 大型券商瑞银证券周三发布研究报告称，由于经济增长低迷，人民币兑美元贬值可能并非坏事。另外，受大宗商品价格持续下跌影响，国内通胀水平较低。因此，预计人民币兑美元汇率将保持弱势、在目前6.25左右的水平徘徊，并在2015年继续小幅贬值至6.35。
报告称，自今年2月中旬人民币开始在决策层引导下小幅贬值以来，中国经济前景和政策的不确定性、以及已有套息头寸平仓都使人民币的贬值压力逐渐增大。
此外，房地产是中国经济面临的最大下行风险，瑞银认为今后几个月决策层可能不得不考虑放松目前的房地产调控政策。
据媒体报道，已有一些城市放松了限购政策，且监管部门已经要求商业银行及时审批和发放符合条件的个人住房贷款。瑞银认为，如果销售面积和新开工面积进一步下滑，将可能会有更多的地方政府放松目前的限购政策，中央政府也可能将会开始考虑降低目前较高的房贷首付要求。
瑞银并预计，中国决策层并未出台大规模经济刺激措施，但“微刺激”政策的力度已经稳步增强。然而，除非出现大规模资金外流及/或经济加速下滑、从而给央行带来更大的压力，否则央行不会全面降准。 （完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27-28日 1500 加拿大预算收支(亿加元) 2月 -- 盈余12.4 财年迄今预算收支(亿加元) -- 赤字127.5 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0600 德国Gfk消费者信心指数
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，在这次法国总统大选中，标榜着中间立场，「既非左，也非右」的三十九岁「向前行」（En Marche）创党主席马克宏（Emmanuel Macron），以二三．○一％的得票胜出，与得票二一．四％的极右阵线联盟候选人勒朋（Marine Le Pen），双双晋级到五月七日的第二轮投票。