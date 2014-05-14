版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 18:53 BJT

投行观点：Jefferies将家得宝 目标价下调到90美元，维持买入评级

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐