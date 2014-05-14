马来西亚期市：棕榈油期货触及两周高点，受助于出口数据和需求预期

Kenanga Investment Bank分析师Alan Lim说：“这与前十天良好的出口数据有关，也与斋月前的需求和补充库存有关--(补充库存)应该已经在印度和巴基斯坦开始了。”

周一盘后，船货调查机构Societe Generale de Surveillance称马来西亚5月1-10日棕榈油产品出口增长25.9%。

另一家调查机构Intertek Testing Services在这之前称马来西亚5月1-10日棕榈油产品出口增长约28%至391,856吨，受益于印度、中国和欧洲的需求强劲。

路透技术分析师王涛表示，从技术面看，在突破2,587马币的阻力位后，棕榈油预计会升至2,609马币。(完)

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