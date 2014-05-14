马来西亚期市：棕榈油期货触及两周高点，受助于出口数据和需求预期

《中国报摘》--中国证券报4月27日
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
Kenanga Investment Bank分析师Alan Lim说：“这与前十天良好的出口数据有关，也与斋月前的需求和补充库存有关--(补充库存)应该已经在印度和巴基斯坦开始了。”
周一盘后，船货调查机构Societe Generale de Surveillance称马来西亚5月1-10日棕榈油产品出口增长25.9%。
另一家调查机构Intertek Testing Services在这之前称马来西亚5月1-10日棕榈油产品出口增长约28%至391,856吨，受益于印度、中国和欧洲的需求强劲。
路透技术分析师王涛表示，从技术面看，在突破2,587马币的阻力位后，棕榈油预计会升至2,609马币。(完)
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(编译 洪曦/王洋; 审校 张涛)
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27-28日 1500 加拿大预算收支(亿加元) 2月 -- 盈余12.4 财年迄今预算收支(亿加元) -- 赤字127.5 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0600 德国Gfk消费者信心指数
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，在这次法国总统大选中，标榜着中间立场，「既非左，也非右」的三十九岁「向前行」（En Marche）创党主席马克宏（Emmanuel Macron），以二三．○一％的得票胜出，与得票二一．四％的极右阵线联盟候选人勒朋（Marine Le Pen），双双晋级到五月七日的第二轮投票。