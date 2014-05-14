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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 19:39 BJT

全球金市：现货铂金触及两个月高点，罢工者封锁南非矿场

路透伦敦5月14日 - 铂金(白金)周三触及两个月高点，因大约1,000名罢工者聚集在南非一处矿场外面，阻止工人复工。

现货铂金 触及高点每盎司1,470.25美元，1127GMT报1,464.99美元，日内上涨1.4%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛；审校 王洋)
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