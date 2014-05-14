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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 19:28 BJT

东南亚股市：悉数收高，印尼股市跳升至11个月高点

泰国股市 收高1.5%，报1,396.03，扳回过去五个交易日创下的一部分跌幅。经纪商表示，泰股涨势与亚洲股市一致，后者追随标普500指数隔夜创下记录收盘高位的走势。

在经历连续两天资金流出后，今日有1.89亿泰铢(579万美元)流入泰国股市。

交易所和汤森路透数据显示，菲律宾股市有28.6亿披索(6,500万美元)流进，投资人对Ayala Land 和Universal Robina 有强烈买兴。

(编译 洪曦; 审校 王洋)
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