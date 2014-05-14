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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 20:13 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至近两个月低位，因供应充足

路透新加坡/首尔5月14日 - 亚洲柴油裂解价差周三跌至3月18日以来最低水准，因供给充沛导致炼油利润下降。

亚洲柴油裂解价差下跌1.44%，报每桶17.09美元，周一时为17.34美元。

“供给来自远东，一部分出自台湾或北亚。”一位交易商对路透表示。

亚洲依靠西方来吸收其多余的供应，但欧洲和美国库存充足，不需要来自亚洲的船货。

路透调查周二显示，5月9日止当周，美国馏分油库存料平均增加50万桶。

日本方面，煤油需求放缓。官方数据显示，截至5月10日当周，尽管炼厂运转率下降，但库存仍增加12万千升。

Lukoil向BP卖出10万桶航煤，船期为5月31日-6月4日，FOB价格为较新加坡报价每桶贴水0.30美元。

Sietco向BP售出两船各10万桶航煤船货，船期为5月29日至6月2日，FOB报价较新加坡报价每桶贴水0.40美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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