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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 20:12 BJT

欧元汇率：欧盟执委会主席竞选人贾克称可能提出外汇政策指引

路透巴黎5月14日 - 欧盟执委会主席竞选人贾克表示，如果欧元过强，将毫不犹豫地提出加之于欧洲央行的外汇政策指引。

贾克对媒体表示，不同意一些国家，尤其是法国，有关欧元汇价过强的观点。

“若当选欧盟执委会主席，如果欧元变得太强的话，我将向欧元区财长们提出一个整体的外汇指引，供他们考虑。”

“欧元现在强么？对的，”贾克说，“我不会说那些认为欧元太强的人错了...我要请你们注意一个简单的事实，即所有的欧元区内经济体使用同样的汇率。”(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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