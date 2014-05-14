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市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 21:57 BJT

美国热股：Sears计划部分或全部出售旗下Sears Canada，股价上涨逾2%

路透5月14日 - 百货公司运营商Sears 表示，正在寻求转让Sears Canada 的51%股权，甚至有可能将该部门全部出售。

Sears周三盘初劲扬2.41%，报44.27美元。(完)
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