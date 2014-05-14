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市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 21:53 BJT

美国热股：辉瑞承诺收购阿斯利康之后，将保护重点药物研发

路透5月14日 - 辉瑞 表示，如果成功收购阿斯利康 ，将会保护重点药物的研发。此前阿斯利康曾认为收购将会干扰重要的研究项目。

辉瑞周三盘初下跌0.72%，报28.99美元；阿斯利康微跌0.15%，报78.24美元。(完)
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