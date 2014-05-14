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市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 21:45 BJT

美国热股：雅虎出手购买移动信息公司Blink，股价盘初微跌

路透5月14日 - 雅虎 收购了移动稍息应用初创企业Blink。交易条款未公布。

雅虎周三盘初下跌0.55%，报34.21美元。(完)
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