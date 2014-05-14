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市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 21:42 BJT

美国热股：谷歌眼镜测试版面向美国公众开放，股价盘初微跌

路透5月14日 - 谷歌 周二在一篇博客文章中表示，任何在美国的消费者现在都可按1,500美元的价格购买仍处于测试阶段的谷歌眼镜。

谷歌周三盘初微跌0.14%，报540.77美元。(完)
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