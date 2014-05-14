表格：美国4月最终需求PPI较上年同期上涨2.1%，为12年3月来最大升幅

《全球主要国家债券发行预告》--4月27日-5月4日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
详细数据如下(除非特别指明，指数基期2009年11月为100):
经季节调整 未经调整
变动百分比 4月 3月 2月 14年/13年4月
最终需求 0.6 0.5 -0.1 2.1
扣除食品与能源 0.5 0.6 -0.2 1.9
扣除食品、能源与贸易 0.3 0.3 0.1 --
最终商品需求 0.6 持平 0.4 2.5
食品 2.7 1.1 0.6 4.9
能源 0.1 -1.2 0.5 3.8
扣除食品与能源 0.3 0.1 0.2 1.4
最终服务需求 0.6 0.7 -0.3 2.0
贸易 1.4 1.4 -1.0 1.8
运输与仓储 0.8 0.5 -0.2 2.5
扣除贸易、运输及仓储 0.3 0.4 0.1 1.9
最终建筑需求 0.4 持平 0.1 3.2
个人消费 0.7 0.6 -0.2 2.4
商品 0.8 持平 0.4 3.7
服务 0.7 0.8 -0.3 1.9
成品 0.7 -0.1 0.4 3.1
扣除食品与能源 0.3 0.1 0.1 1.9
民间资本设备 0.2 持平 0.1 1.3
半成品需求
加工商品 持平 -0.2 0.7 1.5
扣除食品及能源 0.2 -0.2 0.6 0.7
未加工商品 0.4 -0.1 5.7 6.5
扣除食品及能源 0.9 0.5 -0.7 -0.4
服务 0.1 0.4 0.2 1.2
建筑 0.5 0.1 0.2 1.6
家用天然气 -1.6 6.3 4.6 12.9
汽油 1.8 -2.4 -1.1 2.7
取暖油 -3.6 -1.0 -3.9 5.3 (完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
--中共中央总书记习近平主持维护国家金融安全学习时强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。对存在的金融风险点，一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27-28日 1500 加拿大预算收支(亿加元) 2月 -- 盈余12.4 财年迄今预算收支(亿加元) -- 赤字127.5 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0600 德国Gfk消费者信心指数