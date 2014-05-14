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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 20:49 BJT

表格：美国4月最终需求PPI较上年同期上涨2.1%，为12年3月来最大升幅

详细数据如下(除非特别指明，指数基期2009年11月为100):

经季节调整 未经调整

变动百分比 4月 3月 2月 14年/13年4月

最终需求 0.6 0.5 -0.1 2.1

扣除食品与能源 0.5 0.6 -0.2 1.9

扣除食品、能源与贸易 0.3 0.3 0.1 --

最终商品需求 0.6 持平 0.4 2.5

食品 2.7 1.1 0.6 4.9

能源 0.1 -1.2 0.5 3.8

扣除食品与能源 0.3 0.1 0.2 1.4

最终服务需求 0.6 0.7 -0.3 2.0

贸易 1.4 1.4 -1.0 1.8

运输与仓储 0.8 0.5 -0.2 2.5

扣除贸易、运输及仓储 0.3 0.4 0.1 1.9

最终建筑需求 0.4 持平 0.1 3.2

个人消费 0.7 0.6 -0.2 2.4

商品 0.8 持平 0.4 3.7

服务 0.7 0.8 -0.3 1.9

成品 0.7 -0.1 0.4 3.1

扣除食品与能源 0.3 0.1 0.1 1.9

民间资本设备 0.2 持平 0.1 1.3

半成品需求

加工商品 持平 -0.2 0.7 1.5

扣除食品及能源 0.2 -0.2 0.6 0.7

未加工商品 0.4 -0.1 5.7 6.5

扣除食品及能源 0.9 0.5 -0.7 -0.4

服务 0.1 0.4 0.2 1.2

建筑 0.5 0.1 0.2 1.6

家用天然气 -1.6 6.3 4.6 12.9

汽油 1.8 -2.4 -1.1 2.7

取暖油 -3.6 -1.0 -3.9 5.3 (完)
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