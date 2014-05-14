版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 21:00 BJT

美国个股：IBM预期2014年硬件利润持平于上年--SEC文件

路透5月14日 - 全球最大的科技服务公司IBM 表示:

* 预期2014年硬件利润持平于上年--美国证券交易委员会(SEC)文件

* 2015年目标每股营业利润(EPS)至少为20美元；汤森路透I/B/E/S预估为19.81美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐