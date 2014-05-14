土耳其矿难：死亡人数升至238人，另有80人受伤--总理

****主要国家经济指标预测--4月27日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27-28日 1500 加拿大预算收支(亿加元) 2月 -- 盈余12.4 财年迄今预算收支(亿加元) -- 赤字127.5 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0600 德国Gfk消费者信心指数
路透土耳其SOMA 5月14日 - 土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)周三表示，该国西部矿难的死亡人数升至238人，另有80人受伤。
“根据初步统计，238人丧生，80人受伤，”埃尔多安在视察位于Soma的煤矿后于新闻发布会上表示。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27-28日 1500 加拿大预算收支(亿加元) 2月 -- 盈余12.4 财年迄今预算收支(亿加元) -- 赤字127.5 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0600 德国Gfk消费者信心指数
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，在这次法国总统大选中，标榜着中间立场，「既非左，也非右」的三十九岁「向前行」（En Marche）创党主席马克宏（Emmanuel Macron），以二三．○一％的得票胜出，与得票二一．四％的极右阵线联盟候选人勒朋（Marine Le Pen），双双晋级到五月七日的第二轮投票。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)