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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 21:33 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油5月互换跌至逆价差，因供给预计减少

路透新加坡5月14日 - 亚洲180-cst燃料油5月互换价格周三跌至逆价差，交易商称因未来供给将减少。

Thomson Oil Analytics数据显示，180-cst燃料油近月互换价格据估在每吨604.25美元，6月互换价格为每吨604美元。

“近月互换价格在上日处于小幅正价差，但今天变成逆价差。”一位驻新加坡的消息人士称。

6月抵达亚洲的西方船货数量预计将较少，因欧洲炼厂维护。

3月和4月通常是春季维护最繁忙的时候，今年亦是如此。

新加坡海事及港务管理局(MPA)数据周三显示，该国船用燃油月度销售量今年第一次上升，并触及2012年5月以来高位。

4月船用燃油销量约在381.3万吨，较上月大幅增加近20%。

越南Petrolimex之前买入11万吨第二季度交付的燃料油，其中有3万吨船货计划将在5月下半月交付。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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