国际油市：亚洲180-cst燃料油5月互换跌至逆价差，因供给预计减少

专栏节选：又飞走一只黑天鹅！--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，在这次法国总统大选中，标榜着中间立场，「既非左，也非右」的三十九岁「向前行」（En Marche）创党主席马克宏（Emmanuel Macron），以二三．○一％的得票胜出，与得票二一．四％的极右阵线联盟候选人勒朋（Marine Le Pen），双双晋级到五月七日的第二轮投票。
路透新加坡5月14日 - 亚洲180-cst燃料油5月互换价格周三跌至逆价差，交易商称因未来供给将减少。
Thomson Oil Analytics数据显示，180-cst燃料油近月互换价格据估在每吨604.25美元，6月互换价格为每吨604美元。
“近月互换价格在上日处于小幅正价差，但今天变成逆价差。”一位驻新加坡的消息人士称。
6月抵达亚洲的西方船货数量预计将较少，因欧洲炼厂维护。
3月和4月通常是春季维护最繁忙的时候，今年亦是如此。
新加坡海事及港务管理局(MPA)数据周三显示，该国船用燃油月度销售量今年第一次上升，并触及2012年5月以来高位。
4月船用燃油销量约在381.3万吨，较上月大幅增加近20%。
越南Petrolimex之前买入11万吨第二季度交付的燃料油，其中有3万吨船货计划将在5月下半月交付。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，在这次法国总统大选中，标榜着中间立场，「既非左，也非右」的三十九岁「向前行」（En Marche）创党主席马克宏（Emmanuel Macron），以二三．○一％的得票胜出，与得票二一．四％的极右阵线联盟候选人勒朋（Marine Le Pen），双双晋级到五月七日的第二轮投票。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%