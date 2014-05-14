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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 21:50 BJT

南非矿业：警察部长称将打击威胁复工矿工的活动

路透南非MARIKANA 5月14日 - 南非警察部长周三称将打击该国铂金矿带的暴力活动，并会“在数小时内”逮捕其所称的威胁复工矿工活动的幕后人员。

“在南非，实行的是法治，”警察部长Nathi Mthethwa说，“无政府状态是不能接受的，“这凸显出政府对持续约16周的罢工愈发担忧。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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