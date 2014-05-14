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亚洲 | 2014年 5月 14日 星期三 21:38 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差降至五日低点，因面临LPG的竞争

路透新加坡5月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至五日低点每吨146.68美元，因廉价的液化石油气(LPG)将取代部分石脑油。

交易员表示，至少一家韩国石化厂商将用LPG代替10%的石脑油原料，而亚洲最大的石脑油进口商台塑石化也将考虑用LPG替代部分石脑油。

交易员表示，之前由于缺乏运输LPG的船舶，导致运费高企，促使买家完全依赖于石脑油，不过随着运费的下降，这一情况正在发生变化。

一位北亚的交易员说：“石脑油需求将减少。有一些韩国买家仍需要一些6月的石脑油。不过他们并不急于现在买入，因预期石脑油价格将下降。”

因缺乏LPG造成需求强劲，近期石脑油升水一直保持坚挺。

汽油裂解价差下滑4.5%至三日低点每桶8.09美元，因现货需求低迷。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
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