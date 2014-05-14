国际油市：亚洲石脑油裂解价差降至五日低点，因面临LPG的竞争

专栏节选：又飞走一只黑天鹅！--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，在这次法国总统大选中，标榜着中间立场，「既非左，也非右」的三十九岁「向前行」（En Marche）创党主席马克宏（Emmanuel Macron），以二三．○一％的得票胜出，与得票二一．四％的极右阵线联盟候选人勒朋（Marine Le Pen），双双晋级到五月七日的第二轮投票。
路透新加坡5月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至五日低点每吨146.68美元，因廉价的液化石油气(LPG)将取代部分石脑油。
交易员表示，至少一家韩国石化厂商将用LPG代替10%的石脑油原料，而亚洲最大的石脑油进口商台塑石化也将考虑用LPG替代部分石脑油。
交易员表示，之前由于缺乏运输LPG的船舶，导致运费高企，促使买家完全依赖于石脑油，不过随着运费的下降，这一情况正在发生变化。
一位北亚的交易员说：“石脑油需求将减少。有一些韩国买家仍需要一些6月的石脑油。不过他们并不急于现在买入，因预期石脑油价格将下降。”
因缺乏LPG造成需求强劲，近期石脑油升水一直保持坚挺。
汽油裂解价差下滑4.5%至三日低点每桶8.09美元，因现货需求低迷。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%