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市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 21:40 BJT

美国股市：小幅开低，投资者缺乏继续推高市场的理由

路透纽约5月14日 - 美国股市周一稍稍开低，因投资者未找到继续推高市场的理由，道琼工业指数和标准普尔500指数双双脱离纪录收盘高位。

道琼工业指数 下跌17.63点，或0.11%，至16,697.81点；标准普尔500指数 下跌1.83点，或0.10%，至1,895.62点。Nasdaq综合股价指数 下跌11.49点，或0.28%，至4,118.68点。(完)
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