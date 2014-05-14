欧元区金融：魏德曼称德国央行准备支持欧洲央行采取的必要行动

路透柏林5月14日 - 欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼周三表示，如果欧洲央行有必要采取政策行动，德国央行也准备行动，但不是所有在讨论的措施都是合适的。

“如果有必要，德国央行准备采取行动，”他在德国世界报举行的一个活动上接受采访时表示。

魏德曼还表示，量化宽松政策可能不适合应对欧元区低通胀的问题。魏德曼是欧洲央行管理委员会中对通胀态度强硬的委员。

在被问及是否德国央行已同意量化宽松政策时，魏德曼表示，德国央行还没有同意任何措施。