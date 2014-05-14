欧元区金融：魏德曼称德国央行准备支持欧洲央行采取的必要行动

台湾已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透柏林5月14日 - 欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼周三表示，如果欧洲央行有必要采取政策行动，德国央行也准备行动，但不是所有在讨论的措施都是合适的。
“如果有必要，德国央行准备采取行动，”他在德国世界报举行的一个活动上接受采访时表示。
魏德曼还表示，量化宽松政策可能不适合应对欧元区低通胀的问题。魏德曼是欧洲央行管理委员会中对通胀态度强硬的委员。
在被问及是否德国央行已同意量化宽松政策时，魏德曼表示，德国央行还没有同意任何措施。
他指出，对欧洲央行采取任何权限内的行动持开放态度，但需要先评估数据。(完) (编译 李军; 审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
路透台北4月27日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单9,754.7亿台币。 --财105-6期还本付息300亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财106-7期国库券交割，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共7,479亿台币： 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03 5,162亿台币 --国库券还本