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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 04:21 BJT

美股盘后：思科公布业绩后股价劲扬4.1%

路透5月14日 - 思科 周三盘后股价急升4.1%，之前该公司公布季度业绩。

思科公布季度营收下滑5.5%，至115亿美元，上年同期为122亿美元，但高于分析师预估的113.6亿美元。(完)
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