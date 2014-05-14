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亚洲 | 2014年 5月 15日 星期四 06:09 BJT

《日本重要政经日程》--5月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月14日(三)

2350 - 1-3月国内生产总值(GDP)

2350 - 资本流动数据

5月15日(四)

0120 - 三个月贴现国库券标售

0130 - 五年期政府公债标售

0425 - 日本央行总裁黑田东彦在哥伦比亚大学举办的东京研讨会上发表讲话

0500 - 4月消费者信心数据

0600 - 东燃通用石油 公布财报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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