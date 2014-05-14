《美国上市公司业绩公布日程表》--5月15日至5月22日

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
汤森路透5月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5月15日 AMC Q1 2015 欧特克(Autodesk, Inc.) 0.21 18 0.42
5月15日 AMC Q2 2014 应用材料(Applied Materials) 0.28 19 0.16
5月15日 BMO Q4 2014 CA Technologies 0.58 7 0.68
5月15日 AMC Q1 2014 Nordstrom 0.68 29 0.73
5月15日 BMO Q1 2014 Kohl's Corp. 0.63 23 0.66
5月15日 11:00 Q1 2015 沃尔玛(Walmart) 1.15 26 1.14
5月19日 BMO Q3 2014 Campbell Soup Company 0.59 15 0.62
5月19日 AMC Q1 2015 Urban Outfitters, Inc. 0.27 36 0.32
5月20日 AMC Q2 2014 Analog Devices, Inc. 0.56 27 0.52
5月20日 AMC Q1 2015 Salesforce.com, Inc. 0.10 39 0.10
5月20日 BMO Q1 2014 家得宝(The Home Depot) 0.99 27 0.83
5月20日 AMC Q3 2014 Intuit 3.50 18 2.97
5月20日 BMO Q4 2014 Medtronic Inc. 1.12 21 1.10
5月20日 BMO Q1 2014 Staples, Inc. 0.21 17 0.26
5月20日 BMO Q1 2015 The TJX Companies, Inc. 0.67 29 0.62
5月21日 AMC Q2 2014 惠普(Hewlett-Packard) 0.88 29 0.87
5月21日 BMO Q2 2014 Hormel Foods Corp. 0.56 6 0.49
5月21日 AMC Q1 2014 L Brands Inc 0.52 27 0.48
5月21日 BMO Q1 2014 Lowe’s Companies 0.60 27 0.49
5月21日 AMC Q4 2014 NetApp, Inc. 0.79 36 0.69
5月21日 BMO Q1 2014 PetSmart 1.01 25 0.98
5月21日 BMO Q1 2014 Target Corp. 0.72 23 0.82
5月21日 BMO Q1 2014 蒂芙尼(Tiffany) 0.78 24 0.70
5月22日 BMO Q1 2015 百思买(Best Buy Co., Inc.) 0.20 24 0.32
5月22日 BMO Q1 2014 Dollar Tree Inc 0.67 23 0.59
5月22日 AMC Q1 2014 Gamestop Corp. 0.57 21 0.46
5月22日 20:00 Q1 2014 Gap Inc. 0.57 33 0.71
5月22日 BMO Q4 2014 Patterson Companies Inc 0.66 15 0.62
5月22日 AMC Q1 2014 Ross Stores, Inc. 1.15 29 1.07
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 白云)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。