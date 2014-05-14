《焦点》美国4月PPI增幅创一年半最大，显示通胀压力上升

东北亚情势：美国称处理朝鲜问题以制裁为核心策略，仍愿协商解决
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
加利福尼亚的干旱天气加大了物价的上行压力，这已经影响到超市价格。
不过食品成本的上涨并不是4月PPI上涨的唯一因素。
上月最终服务需求价格上涨0.6%，3月增幅为0.7%。贸易利润的增加，占到了上月最终服务需求增幅的三分之二。
相较之下，能源价格仅增加0.1%。
4月扣除食品和能源成本的PPI上涨0.5%，3月增幅为0.6%。
核心PPI上涨的部分原因缘于小货车价格跳增1.4%。
截至4月的12个月中，最终需求的核心PPI增长1.9%，为2012年来最大，亦较3月大幅增加，截至3月的12个月核心PPI增长1.4%。
“食品和核心投入成本增加表明期间的物价压力加大。”Wells Fargo Securities资深经济分析师Sam Bullard说道。(完)
(编译 李爽/徐文焰/孙茉莉 审校 白云)
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附