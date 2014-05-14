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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 06:39 BJT

《焦点》美国4月PPI增幅创一年半最大，显示通胀压力上升

加利福尼亚的干旱天气加大了物价的上行压力，这已经影响到超市价格。

不过食品成本的上涨并不是4月PPI上涨的唯一因素。

上月最终服务需求价格上涨0.6%，3月增幅为0.7%。贸易利润的增加，占到了上月最终服务需求增幅的三分之二。

相较之下，能源价格仅增加0.1%。

4月扣除食品和能源成本的PPI上涨0.5%，3月增幅为0.6%。

核心PPI上涨的部分原因缘于小货车价格跳增1.4%。

截至4月的12个月中，最终需求的核心PPI增长1.9%，为2012年来最大，亦较3月大幅增加，截至3月的12个月核心PPI增长1.4%。

“食品和核心投入成本增加表明期间的物价压力加大。”Wells Fargo Securities资深经济分析师Sam Bullard说道。(完)

(编译 李爽/徐文焰/孙茉莉 审校 白云)
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