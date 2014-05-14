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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 07:15 BJT

《焦点》南非铂金矿罢工酿成暴力事件，警方誓要予以镇压

**AMCU欲求助劳资争议法庭**

在与工会的薪资谈判于三周前破裂后，几家公司决定把最新的薪资协议直接递交给AMCU会员。

Mathunjwa称，AMCU下周将求助劳资争议法庭，以阻止公司方面以该手段绕过工会。

几家公司表示，他们对此将“强烈反对”，并在声明中称他们“希望确保雇员充分了解薪资协议的内容，并可依据本人的自由意志决定接受或拒绝协议。”

铂金行业长期以来一直指责AMCU利用恐吓手段逼迫会员就范，而AMCU予以否认。

公司方面提出最多10%加薪，并称在2017年7月以前的整体最低工资将因此提高至每月12,500兰特(1,200美元)，其中包括住房补助等现金补贴。

他们表示，由于成本上涨和铂金价格低迷，工资水平不能调升更多了。Lonmin执行长Ben Magara周一表示，因为半年度获利大幅下滑，公司重组和裁员不可避免。

尽管周三出现波动，但铂金价格对罢工消息基本反应不大，因为交易商认为有充足的成品库存来满足不高的需求。(完) (编译 郑茵/徐文焰；审校 白云/李婷仪)
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