《焦点》南非铂金矿罢工酿成暴力事件，警方誓要予以镇压

东北亚情势：美国称处理朝鲜问题以制裁为核心策略，仍愿协商解决
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
**AMCU欲求助劳资争议法庭**
在与工会的薪资谈判于三周前破裂后，几家公司决定把最新的薪资协议直接递交给AMCU会员。
Mathunjwa称，AMCU下周将求助劳资争议法庭，以阻止公司方面以该手段绕过工会。
几家公司表示，他们对此将“强烈反对”，并在声明中称他们“希望确保雇员充分了解薪资协议的内容，并可依据本人的自由意志决定接受或拒绝协议。”
铂金行业长期以来一直指责AMCU利用恐吓手段逼迫会员就范，而AMCU予以否认。
公司方面提出最多10%加薪，并称在2017年7月以前的整体最低工资将因此提高至每月12,500兰特(1,200美元)，其中包括住房补助等现金补贴。
他们表示，由于成本上涨和铂金价格低迷，工资水平不能调升更多了。Lonmin执行长Ben Magara周一表示，因为半年度获利大幅下滑，公司重组和裁员不可避免。
尽管周三出现波动，但铂金价格对罢工消息基本反应不大，因为交易商认为有充足的成品库存来满足不高的需求。(完) (编译 郑茵/徐文焰；审校 白云/李婷仪)
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附