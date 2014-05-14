《美债周四展望》10年券收益率跌至六个月低点，预计欧央行将降息

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容无变动)

* 指标10年期公债收益率降至10月31日来最低

* 公债价格上扬，因预期欧洲央行将降息

* 美联储买入4.63亿美元2025-2030年到期公债

* 空头回补扶助升势，收益率跌穿近期交投区间

路透纽约5月14日 - 美国公债收益率周三降至六个月低点，跌穿近期交投区间，因市场预期欧洲央行将降息，引发全球固定收益资产升势。

欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。

欧洲央行对通胀温和的态度帮助拉低德国和美国公债收益率。公债收益率的走势通常表现一致，尽管投资人预计美国经济成长势将强于欧洲，许多人士预计这最终会推高美债收益率。

“这巩固了这样一种观点，即从全球范围来看，货币政策将在较长时间内保持在较为宽松的水平，”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示。

原本押注美国公债收益率将上升，或至少守住近期交投区间的投资人回补空头，也推动了周三的公债升势。

“我们突破了保持了相当一段时间的区间，”法国兴业银行美债交易员Rick Klingman表示，“全球固定收益资产升势持续...原本认为能守住区间的投资人被迫回补空头。”

指标10年期公债 收益率低见2.525%，为10月31日来最低，跌穿在约2.56%的阻力位。

10年期公债收益率之前保持在2.57-2.82%的区间，因投资人在分析数据，寻找美联储可能多快开始升息的迹象，许多投资人预计美联储要到明年升息。

30年期公债 价格大涨1-4/32，收益率报3.389%，周二尾盘报3.454%。

尽管美国公布数据显示，4月生产者物价指数(PPI)录得一年半最大升幅，因食品和贸易服务成本大增，但美国公债价格仍走强。

美国劳工部周三公布：4月最终需求PPI较上年同期上涨2.1%，为2012年3月以来最大升幅，4月最终需求PPI较上月上升0.6%，为2012年9月以来最大升幅。

美国周四将公布上周初请失业金数据和制造业调查报告，周五将公布楼市数据。

市场还将关注周四美国公布的消费者物价指数(CPI)，寻找物价压力在增加的迹象。

低通胀预计会令美联储的升息决定复杂化，除非有迹象显示通胀率将重新升向美联储2%的目标。

周三，美联储买入4.63亿美元2025-2030年到期公债。(完)

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