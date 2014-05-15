《市场热谈》中国企业主动出击，加码收购澳洲矿业资产

* 两周内中国企业对澳洲企业发起两笔10亿美元的主动报价

* 中国企业对澳洲资产开发情况感到失望

* 矿业股大跌和监管规定变化有利收购方

路透墨尔本/香港5月15日 - 澳洲矿业巨头能向中国买家漫天要价的日子已经结束了。

今年出现的一系列主动收购要约显示，大宗商品热潮现在已经降温，中国收购方干脆绕开澳洲当地巨头及其董事会，直接向股东开价。

仅在过去两周，中国国有企业就对澳洲企业发起两笔10亿美元的主动报价。它们急切希望全面控制这些自己持有大量股份的公司。此举凸显出中国企业对于矿山开发步伐感到失望，以及澳洲资源类股重挫带来了机遇。

如果包括宝钢资源和广东广晟在内的中国企业能在澳洲收购成功，它们的交易将推动更多中国收购者竞相效仿。

“这可能会带动更多交易，尤其是其他一些拥有澳企大量股份和竞争优势的中国企业，”摩根大通负责金属和矿业交易的执行董事Paul Donnelly表示。

宝钢资源对煤和铁矿石生产商Aquila Resources 的收购出价，被认为相当不友好，可能会遭到强烈反对。在此之前，宝钢资源想与Aquila的执行董事长兼持股29%的股东Tony Poli会面的愿望落空。

Aquila没有对宝钢资源周三正式提出的报价立即置评。宝钢拥有20%的Aquila股份。

广东日晟收购铜矿商PanAust 的提议已被拒绝，因嫌出价过低。不过PanAust同意向公司大股东公开账簿，希望能获得更高的出价。

此前中国企业还曾主动提出规模较小的收购要约。比如中国庆华能源集团有限公司在2月就成功以7,100万澳元收购了煤矿勘探公司Carabella Resources。

该协议在两个月前刚刚达成。庆华在未能赢得Carabella董事会支持后，直接与后者股东接洽，并最终说服该公司董事会接受优化后的出价。

大宗商品价格大跌拖累澳洲矿产类股挫至近五年低点，无疑让中资收购方更容易达成目标。

监管规定的变化也将带来推动。中国在上个月放宽了海外收购的法规，允许企业进行规模10亿美元以下的海外收购时，无需得到发改委的批准。而此前对资源行业收购的报批门槛是3亿美元。

浏览中资企业在澳洲金属与矿产业展开收购的相关图表，请点选：link.reuters.com/rup39v

**对矿产开发情况难掩失望**

据汤森路透数据，近年来，中国的收购活动在数量和金额上都大幅下滑，去年宣布收购的企业价值仅为27亿美元，2009年高达62亿美元。

金融业消息人士称，最新的主动报价显示，中国企业在进行澳洲资产收购时变得更加精明，而且决意要从资产中获取更多回报。

相比之下，在大约五年前的亚洲对澳洲投资高峰期间，铁矿石和煤炭价格飙升，买家愿意付出一切代价收购未开发资产。

Gina Rinehart、Andrew Forrest、Clive Palmer和Linc Energy的Peter Bond这些矿业大佬，都通过向中国和印度企业出售澳洲西部和昆士兰州加利里盆地(Galilee Basin)铁矿石资产权益，赚得数十亿美元。可是这些矿山至今仍有巨量煤矿资源没有开采。

“目前有种失望情绪正在蔓延，”CIMB Investment Banking驻香港的能源、资源和基础设施主管Viral Gathani表示。

“中国企业界精英的总体感受就是，过去十年中国的部分海外资源并购并没有收到预想效果，”他补充称。

比如宝钢就表示之所以提出收购要约，是因为Aquila对价值70亿美元的West Pilbara铁矿石项目开发不力让它失去耐心。该项目若顺利开展，将有助于开辟一个供应亚洲钢企的铁矿石出口新区。

“过去很多收购交易是为了在大型矿体上画圈占地。目前焦点正转向更快地将矿体推向市场，”普华永道澳洲矿业负责人Jock O'Callaghan称。

紫金矿业 旗下的澳洲Norton Gold Fields 表示，其在上个月主动报价2,400万澳元收购Bullabulling Gold ，而更早前的收购意向遭到了回绝。

“我们认为该资产值得购买，无需进行内部尽职调查，而且我们确信我们的报价会得到重视。如果我们试图和他们就报价进行谈判，可能会不了了之，”Norton Gold顾问--RFC Ambrian的执行董事Stephen Allen表示。

Bullabulling的董事们已经致函股东表示反对，称该报价带有投机性质，并未反映公司的真实价值。(完)