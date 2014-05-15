金砖国家：5月14日股汇市收盘纵览

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势

路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。 指标10年期公债收益率(殖利率) 日内跌0.5个基点至0.005%。10年期日债期货 收高0.06点至151.15，盘中稍早曾触及151.21，为11月中旬以来最高。 20年期日债收益率 跌1.5个基点至0.545%，齐平12月22日以来最低水准；30年券收益率 跌2.5个基点至0.735%，为1月中旬以来最低。 指标10年期美国公债收益率徘徊于五个月低点，追随全球收益率跌势。美国债市上周五逢耶稣受难日休市。 10年期美国公债收益率 最低跌至2.198%，最新报2.210%，周四收盘报2.228%。 周五公布的美国经济数据显示，美国3月零售销售降幅超出预期，核心消费者物价指数(CPI)较上年同期升幅放缓至2.0%，为2015年11月以来最小同比升幅。