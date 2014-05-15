金砖国家：5月14日股汇市收盘纵览

路透5月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月14日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.96%，报1,032.24点。
中国股市：沪综指缩量小幅收低，煤炭有色获利回吐令大盘欲振乏力
香港股市：涨1%收于三周高点，地产与银行股继续上行
中国汇市：人民币即期近收平，客盘结购汇力道相对均衡
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拉美股市：Bovespa指数 收涨0.94%，报54,412.54点，因外资青睐铁矿石矿商淡水河谷 和国有石油公司Petroleo Brasileiro 这些流动性较高的个股，从而带动大盘上扬。
拉美汇市：拉美货币兑美元走强，交易商称央行干预支撑巴西雷亚尔
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南非股市：触及纪录高位，因中国互联网巨头--腾讯控股 今年首季净利按年升60%，大幅超越市场预期，从而提振持有该公司股份的Naspers股价 跳涨10.3%至1,189.38兰特，创12年来最大单日百分比涨幅。综合指数 涨0.88%至49,632.23点，自稍早所及纪录高位49,668.46点小幅回落；Top-40绩优股指数 涨1%至纪录收盘高位44,526.20点。
南非汇市：兰特走软，零售销售数据使南非央行本月升息的希望破灭
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印度股市：自上日所及纪录高位回落，结束一连四日的连涨之势，因在周五公布大选结果以前，投资者锁定HDFC银行 等绩优股的获利。指标股指BSE指数 收跌0.24%，或56.11点，报23,815.12点，周二曾触及纪录高位24,068.94点。NSE指数 收平盘，报7,108.75点，此前曾触及7,172.35点的纪录高位。
印度汇市逢本地假期休市，周四恢复交易。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.71%，报688.02点。指标RTS指数 涨0.54%，报1,261.010点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.38%，至34.7200卢布；卢布兑欧元 涨0.33%，至47.5610卢布。(完)
(整理 许娜；审校 徐文焰)