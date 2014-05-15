《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月15日

*工商时报：

--金管会主委曾铭宗表示，台资银行对越南总曝险额约793亿台币，仅占总资产0.15%，目前没有出现损失，另外有101家上市公司及24上柜公司在越南投资，也都未传出重大灾情，〞对台湾金融业及股市影响应该不大。〞

--担心商办价格已到顶，新光人寿内湖的13栋大楼及一笔阳光街土地将任君挑选。新寿昨天法说会指出，针对上述标的，若有买家要买下整栋，新寿都可以议价出售，今年至少要卖出一栋内湖大楼。

--两岸服贸协议前程未卜，大陆国台办发言人马晓光昨日再度重申，不会重启服贸谈判，他称，〞服贸协议是一个已签署完成的协议，在等待台湾履行相关程式〞。针对日前临时喊卡的货贸协商谈判，他表示，中国大陆一直没有停止，也未拒绝ECFA各项后续事宜的讨论。

--立法院财委会今日将审查所得税法第17条修正草案，民众透过捐赠来减少所得，达到节税目的之做法普遍，却也形成逃税漏洞，立委要修法把关。立委李应元等提案，将对现行捐赠给政府等单位的现金以外之实物，设定不得超过个人年度综合所得20%的抵税上限，杜绝〞以少报多〞的流弊，财政部表态支持。

*经济日报：

--越南反华情绪高涨，越南最大台商--台塑集团 受到三大冲击，旗下台湾兴业总经理暨台化 总经理洪福源昨日表示，此事件恐怕会重挫投资脚步，集团考虑停止计划投资但尚未启动的投资案；至于停工损失，一天至少7,000万台币；河静钢厂台籍干部已收拾行李，做好准备。

--政府力促企业赚钱加薪，财政部长张盛和昨日表示，租税是政策推动的辅助工具之一，鼓励企业加薪形成政策，不反对以租税奖方式鼓励企业加薪。张盛和说，租税奖励不能滥用，任何奖励优惠的前提，必须是能够以最小的税收损失，创造最大的利益。

--财政部初拟本人及配偶合计全台湾持有三户以内房屋，只要是供自己或由直系亲属居住时，即列入〞自住房屋〞；第四户以上，将被加重课征房屋税。财政部估计，全台湾现有约720万栋〞住家用〞房屋中，约有650万户可享有1.2%轻税待遇；但有70万户房屋，会被课以1.5%至3.6%的重税，比率将近一成。

--台积电 对前研发处资深处长梁孟松提出排除侵权诉讼事件，智慧财产法院二审判决台积电胜诉，同意台积电提出三项请求，对梁孟松做出包括不得泄漏台积电营业秘密、以及明年底前不得为三星 提供服务等三项禁令。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。