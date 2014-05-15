《新兴市场重要经济事件预告》--5月15日-5月22日

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5月15日(四)
首尔--韩国央行总裁李柱烈举行韩国银行业主管者会议，讨论近期经济事件(2230)。
波兰克拉科夫--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在会议上发表演说，主题为“欧洲经济和欧洲计划面临的挑战”(0850)。
伦敦--土耳其央行副总裁发表讲话，题目为“欧洲正在改革吗？”(1100)。
圣地亚哥--智利央行召开议息会议(2200)。
布拉格--捷克央行管委会会议，未计划讨论货币政策问题。
5月16日(五)
华沙--欧洲央行执委科尔将在题为“确保经济转型过程中财政的可持续性”的会议上发表讲话，会议由国际金融协会(IIF)、欧洲复兴开发银行(EBRD)和Narodowy Bank Polska共同安排(0930)。
5月19日(一)
法兰克福--2014年法兰克福金融峰会(至5月20日)。演讲嘉宾包括：欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)、捷克央行理事Kamil Janacek、欧洲央行执委Andreas Dombret、西班牙央行总裁林德和德国前财长Theodor Waigel。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在全国民主学会(National Democratic Institute)讲话(1430)。
基加利--非洲开发银行在卢旺达召开年会(至5月23日)。
5月20日(二)
布达佩斯--匈牙利央行理事Marton Nagy就银行业前景发表讲话(0700)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会宣布利率决定)。
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。
5月21日(三)
华盛顿--2014年布雷顿森林委员会年会。演讲嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长金墉、美洲开发银行(IDB)总裁Luis Alberto Moreno。
5月22日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 王兴亚)