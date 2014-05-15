《路透晚报》--5月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：加强进口稳定出口，推进跨境贸易人民币结算--国务院

为应对中国经济下行压力，中国国务院周四出台稳定外贸增长的政策细则，提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。

--中越关系：中国驻越南大使馆要求越公安机关保护中国公民安全

中国驻越南大使馆周四再次提醒在越中国公民注意人身财产安全，并要求越公安机关采取有效措施保护中国公民的人身安全和合法权益。

--中国金融：3月末商业银行不良贷款率升至1.04%，资本充足率降至12.13%--银监会

中国银监会周四发布2014年商业银行主要监管指标情况表，一季度不良贷款率升至1.04%，资本充足率降至12.13%。

--中国反腐：国家能源局煤炭司副司长魏鹏远近日被带走调查--财新网

财新网周四报导称，中国国家能源局煤炭司副司长魏鹏远近日被有关部门带走调查。核电司副司长郝卫平日前也被有关部门带走调查。

--中国经济：尽快扩大服务业营改增试点，放宽生产性服务业市场准入--国务院

中国国务院周三召开常务会议称，要尽快将营改增试点扩大到服务业全领域，并有序放宽市场准入加快发展生产性服务业。

--《市场聚焦》中国M2的负债存量调整与资产增量扩张

中国经济领先指标--广义货币供应量（M2）今年4月出现异常反弹，表现为同比增速大涨和环比增量反季节性大增，但这并非意味着中国经济成长已出现反弹趋势。

--台越关系：台湾成立越南暴动因应小组，将向越南政府求偿

台湾行政院周四表示，已成立跨部会的“越南暴动事件因应小组”，除持续透过外交管道向越南政府要求恢复社会秩序外，将待事件平稳后，进行求偿与权益保障工作。

--路透调查：台湾4月外销订单料较上年同期增长5.5%，低于3月增幅

路透调查11名分析师的结果显示，台湾4月外销订单较上年同期增速可能放缓至5.5%。3月为攀升5.9%。

【固定收益】

--《分析》中国央行暂停“锁长”显政策中性偏松，将灵活应对季节性扰动

中国央行公开市场本周转为净投放440亿元人民币，因规模不大对资金面影响偏中性。业内人士表示，央行当周暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。

--中国货币市场：城商行拟首发同业存单，上海银行和江苏银行拔头筹

中国同业存单发行主体添上城商行的名字。上海银行和江苏银行周四公告称，今年同业存单(NCD)发行额度分别为300和100人民币。至此，已发布发行年度计划的14家银行2014年存单发行总规模达9,800亿元。

--新债招标：中国进出口行两期债结果稳中略好，热情稍退但仍低于二级

中国银行间市场近日现券波动加大，对一级市场投标情绪造成干扰。不过进出口行周四上午招标的两期债，结果依旧稳中向好。唯热情略有消减，致新债利率较二级折让幅度收窄。

--中国货币市场：主要回购利率小幅波动，财税缴款在即但预期谨慎乐观

中国银行间资金市场周四质押式回购加权利率14天期以内继续小幅波动，21天期和线下资金利率则上行。市场人士表示，当前资金面尚宽松，短期资金供给充裕，季节性因素将扰动的预期致谨慎情绪亦存。

--中国债市动态：公开市场净投放现券走势趋稳，短期内料多空仍有争夺

在近期的大起大落后，中国银行间债市周四早盘现券走势趋稳，公开市场今日正回购操作力度仍温和，本周转向净投放，此前几日调整较深的中长期金融债盘初收益率一度小幅回落，不过随后又反弹，与上日收盘相近。

【外汇】

--中国金融：4月外汇占款增加1,169亿元人民币--路透测算

中国人民银行公布数据显示，4月全部金融机构新增外汇占款1,169亿元人民币，低于 前月的1,892亿元。

--中国汇市：人民币窄幅波动后收低与中间价相逆，市场谨慎情绪浓重

中国人民币兑美元 CNY=CFXS 周四高开低收，与中间价方向相逆， 多数时间保持窄幅波动，整体交投淡静。交易人士认为结购汇基本均衡，市场谨慎情绪仍较重。

--离岸人民币：东航以票面利率增发8亿元三年券债券，认购倍数2.875

根据销售文件，中国三大航空公司之一的东方航空以票面利率增发(reopen)其2017年到期的三年期债券，与询价利率相同，金额为8亿元。令该期债券总发行额达到33亿元。

--离岸人民币：中国农发行两年期点心债以3.0%定价，认购倍数3倍

根据销售文件，政策性银行之一的中国农业发展银行（ADBC）两年期点心债以3.0%定价，较初步指导利率3.2%低20基点。

【证券/行业】

--中国证券：周六上证所个股期权业务全网测试，推出只待发令枪--报载

上海证券报周四报导，个股期权业务迈入最后冲刺阶段。上交所将于周六（17日）启动个股期权业务全网测试。业内人士表示，全网测试即通关测试，顺利通关则意味着交易系统在技术层面已全面就绪，正式推出或只待监管层打响政策发令枪。

--中国股市：沪综指收跌逾1%，受券商及有色等前期热门股回落拖累

中国股市沪综指周四收挫逾1%，连续第三日下跌。分析师指出，上周五颁布的新“国九条”利好效应已经弱化，券商股、煤炭有色等前期热门股全面回调，大多投资者对短期反弹的信心不足，大盘走势疲软乏力，成交仍旧低迷。

--中港个股：交行董事长等高管以自有资金买入该行A股，为上市银行首例

以资产计中国第五大银行--交通银行周三表示，该行13位董事和高级管理人员分别于周二和周三以自有资金从二级市场购入该行A股股票，合计56.31万股。这是国内上市银行高管首次集体从二级市场自费购买公司股票。

--电信产业：中国移动下调4G资费，上网流量费单价降幅超50%--报载

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动宣布，将自6月1日起面向全国客户推出4G(第四代移动通信)新资费，此次资费水平较以往有大幅度下调，调整后的4G上网流量费单价降幅超50%。

--电信产业：“宽带中国”今年行动目标确定，发展TD-LTE用户三千万

中国工业和信息化部网站发布“宽带中国”2014专项行动意见，计划2014年，新增FTTH（光纤入户）覆盖家庭3,000万户，新建TD-LTE基站30万个，发展TD-LTE用户3,000万户。

--香港个股：中信泰富落实向15名投资者配股筹395亿港元，社保及四大行参与

中信泰富与15位投资者签订股份认购协议，涉及集资额395亿港元，并获全国社保基金及中国四大商业银行参与，当中全国社保基金认购金额占总数逾42%，完成后将持有中信泰富总发行股数的5%。

--中国粮食：2014年小麦产量预计为1.226亿吨，增产0.7%--粮油信息中心

中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周四称，2014年小麦产量预计为1.226亿吨，增产0.7%。

--中国能源：4月全社会用电量4,356亿千瓦时，同比增速放缓至4.6%