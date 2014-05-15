《全球汇市》欧洲央行放宽政策预期打压欧元，关注英镑走势

美元兑日圆 跌0.1%至101.80日圆，周三下跌0.35%，受美债收益率下滑影响。
英镑亦受瞩目。英镑在海外市场挫跌，因英国央行表示短期内没有紧缩货币政策的计划，令市场大感意外。
英国央行称，英国经济复苏仍在早期阶段，指出就业市场强劲回弹，并下调其对未来几年失业率的预估。
欧元兑英镑 报0.8181英镑，在周三自16个月低点0.8126英镑反弹。
英镑兑美元 报1.6770美元，与周三触及的一个月低点1.6753美元相去不远。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3715 1.3714 +0.01 -0.22 1.3745
美元/日圆 101.80 101.87 -0.07 -3.32 105.30
欧元/日圆 139.60 139.70 -0.07 -3.54 144.73
美元/瑞郎 0.8893 0.8897 -0.04 -0.39 0.8928
英镑/美元 1.6768 1.6766 +0.01 +1.28 1.6556
美元/加元 1.0885 1.0887 -0.02 +2.50 1.0620
澳元/美元 0.9364 0.9373 -0.10 +5.06 0.8913
新西兰元/美元 0.8658 0.8667 -0.10 +5.51 0.8206
澳元/日圆 95.320 95.480 -0.17 +1.57 93.850
新西兰元/日圆 88.130 88.290 -0.18 +1.99 86.410
英镑/日圆 170.68 170.80 -0.07 -2.09 174.33
澳元/新西兰元 1.0808 1.0811 -0.03 -0.37 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/王兴亚/王冠中; 审校 白云/李婷仪)