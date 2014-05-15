港报财经评论：政策矛盾考习李定力--信报5月15日

政策矛盾考习李定力/ 习广思

美股虽然再创新高，但质素明显不同，尤其内部轮动调整情况明显，即以增长为卖点的动力股疲弱；相反，价值型股票被看好。投资者面对的问题是，价值股能否继续带动大市？动力股又能否担任领袖角色？有分析员认为，过去6年美股一直由动力股带领，原因是在疲弱的经济环境中，投资者期待增长，追买一些在经济差时仍有增长故事的公司。现在美国经济复苏趋明朗，投资者的心态和期待转变了，增长故事多了，股价已大幅上升的动力股变贵了；因此，若美国经济持续增长，资金今年将倾向买价值股居多。

这说法套在港股是否也合适？濠赌股成残弱败兵，科网股气势收敛，港股欠缺新焦点，中资股不明朗因素众多，电讯、石油股虽有改革利好消息，但未能独撑大局。欧美政策明朗化，两地股市仍是资金所向。即使新兴市场震荡连连，印度股市亦见资金回流并回升，韩股获资金流入，首尔综合指数昨天升上今年高位。港股昨天持续反弹，除了中国救市憧憬外，外围股市气氛也有利好作用。板块轮流支撑大市，中港地产股反弹，内银股借势抽升。港股延续过去两日主题，一是挟指数，二是炒落后，落后的新能源股、智能手机股持续向上，有色金属股回吐，个别超卖股抽升，新股市场回暖，半新股百奥家庭互动 从低位反弹17%。

留意反弹市中，成交未有增加，即资金在板块间流窜，逐个板块上升的情况或持续。内房股方面，技术上是超卖反弹，配合市场对中国政策松绑的憧憬。人行公布，人行副行长刘士余在住房金融服务专题座谈会上，要求银行合理确定首套房贷款利率水平，及时审批和发放符合条件的按揭贷款，参与座谈会的有15家银行，包括工、农、中、建四大行。市场视之为救市政策转捩点，近日投行纷预期中国救市，令市场人士的救市憧憬升温。花旗指出，楼市政策已到临界点，不容忽视房地产对整体经济的影响，当局将放松政策。野村指出，单靠人行近日的举措，并不足以扭转楼市下行的势头，短期或取消二三线城市居民限购的政策。瑞银指出，“微刺激”力度已经稳步增强，中国或放松内房调控。

____________________________________________________________________________

欧罗淡友信心大振/ 苏子

目前欧罗兑美元已失守自去年7月的1.2753美元低位向上延伸的长期支持线；至于另一条与100天平均线支持十分接近，自去年9月6日的1.3102美元低位向上延伸的较短期上升支持线亦于前天美国入市前已正式失守了。由于此短期支持线刚好与日线一目均衡图云雾区的1.3722美元底部支持重叠，故前天的成功破位，已几可肯定为广大看淡欧罗兑美元的投资者打了一口强心针。

昨天欧罗兑美元自上日的1.3687美元低位，仅反弹至1.3731美元高位便遇上严峻阻力，而此高位刚好为目前已变为阻力的上述短期支持线所在。因此，若昨晚欧罗兑美元的反弹仍一直受制于此短期上升支持线，预料随后汇价将进一步下试200天平均线及自去年下旬升幅的38.2%调整目标，由于此目标支持刚好在1.35美元心理关口附近，故相信一旦欧罗兑美元成功跌破200天平均线支持，市场的止蚀沽盘预料将把汇价大幅推低至接近38.2%调整目标才有承接力；故仍然看好欧罗兑美元后市的投资者，大可在汇价跌破200天平均线后，在跌至接近38.2%调整目标附近时才采取趁低买入策略，至于入市后止蚀位则设在今年的1.3475美元低位以下。

短线而言，对已持有欧罗兑美元短仓的投资者而言，最大的风险便是汇价在返回上述的较短期上升支持线以上收市后，翌日已可以有力迅即回升至1.3780╱1.38美元的短期关键阻力区以上。由于在此阻力区以上存有不少止蚀买盘，若欧罗兑美元意外地重返此阻力区以上波动及收市，则反映市况有变，小心届时欧罗兑美元将再次在市场一片看淡声中，再次朝着1.40美元心理关口迈进。前晚美元兑日圆的升势一直受制于50天平均线阻力。由于前晚美国公布的4月份零售数据异常疲弱，令美国10年期债息掉头回落，因此，成功拖累美元兑日圆回软。昨天欧洲市美元兑日圆在失守102日圆关口后，一度急跌至101.70日圆水平。短线而言，若乏力重返102日圆关口以上收市，预料将下试101.10╱101.40日圆关键支持区。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞