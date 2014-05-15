港报财经评论：地产内银股，都只系反弹--经济日报5月15日

地产内银股，都只系反弹/ 林瑞芬

喜事频频，中港地产股有政策推动，助港股进一步反弹，昨续冲试高位见22,664，收报22,582，升1.03%；大市成交额594亿港元，仍不大配合升势。不讳言，之前低估了此段反弹浪，力度较预计为强。不过，4月以来，恒指由冲23,000关高见23,224后无力守而回，到今周有所反弹回升，转折都是政策消息所驱动，经济基本面其实无太大的变化，变的是心理面为主。大趋势似乎走不出上落格局，与中国香港股指一样，经济托底，但力度有限，弹极有个谱。看图势分析，短期恒指托底在21,500楼上之后，展反弹，突破了22,450之阻力位，守之，挟淡仓势未断，下关试冲23,000。若又试闯，都是要睇最终会否能企稳，后市不宜回穿支持轨21,800。

港府对双倍从价印花税（DSD）的豁免条款作出两项技术性调整，减辣，轻微刺激地产股的回升，长实 升0.2%，新世界发展 升3.6%，恒地 升0.3%及新地 升1.87%。股价升势温和，原因一来周初已有所传闻，偷步炒了一浸；二来，相关措施似乎对二手楼买卖较有积极影响，因为换楼会更容易，但刺激的实际作用可能有限，还须观察。据瑞银集团最新发布报告就维持未来12个月住宅楼价下跌10%至15%的预测。论措施对地产股的利好，花旗就最乐观，预料香港一手成交今年可达1.3万宗，按年升30%，因长实楼储最多，最受惠。据其统计，长实由目前至今年年底料将推售4,785个单位，料新地今年将推售2,718个单位，包括将军澳及东涌项目；料恒地将推售1,655个单位，包括马鞍山乌溪沙“迎海”及市区重建项目；料信置 将推售2,077个单位，包括白石角及九肚山项目。

有时候，大行报告言论睇法都只是一个参考，当中也要加入个人的分析。前几年来说，香港楼市充斥中国香港投资者；目前中国香港正严打贪腐，市场都怕澳门赌业受累，香港黄金周零售业亦不再人头涌涌，故香港楼市即使现今没有调控政策，恐怕交投量亦会受影响。所以地产股来讲，目前仍只有反弹势，但就无真升浪，除长实可望受惠和黄 受益于海外收入较佳外，其他的不宜过分追捧，见好即收。配合走势分析，长实最近升势，RSI似乎未落力配合暂有顶背驰的营造，待回试上升轨近125港元收集减少冒险成分，上望145港元，止蚀120港元，昨收133.3港元。

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内险股业绩，下半年看俏/ 余少文

国企指数重上10,000，只是第二季是股市传统淡季，对以投资回报为盈利来源的保险股而言，二季度业绩或会滑落，惟可以憧憬下半年业绩。中国香港股市昨日靠稳，国企指数一度重越一万点，全日升135点或1.4%，收报9,991点，成交额143亿港元，70%主板H股随大市上升，又以内银股为昨日升市火车头；而红筹指数升63点或1.5%，收报4,227点，成交额71亿港元。大市能否继续反弹，仍然要观望，因为股市在上落市中，相反理论往往是最好的测市方法，如市场普遍睇淡时，大市会悄悄地上升；又或市场目前对于后市再升有戒心，不排除国指会有更大的反弹空间。

当然，国指和上证综合指数自踏入2000年以来，第二季表现可谓好坏参半，但由2010年开始，国指和上证连续4年的第二季度下跌，令第二季度成为近年的传统淡季，也符合“五穷、六绝”的市场经验。由于国指成交额慢慢回升，小心在众人看淡时出现升浪势头，因为曾指下半年会有不少利好消息出现，只是希望大市可以继续整固，以便在低位入市。至于大市回升仍未确认，暂以炒股不炒市看待，可趁不少板块调整颇多下在低位入市，近日再研究支付板块，因为有消息指支付板块的佣金分配比例可能有变化，会提升支付公司的收入，但仍要有关方面确认。

其实，大市若然回升，一直认为证券股和保险股可以成为受惠者，尤其证券股同时受惠沪港通、推动资本市场等政策，保险股回报仍然要靠投资，如今年上证首季下跌4%，过去5个季度中下跌了4个季度，保险股首季盈利只升8%，对比去年首季的同比增长61%而言，升幅是大幅下降，主要是中国人寿 盈利显着倒退，若然A股第二季如过去四年般下跌，则保险股第二季难有憧憬，股价或续调整。业务方面，中国香港保险市场近年表现只是一般，可谓差于预期，如2012年总保费收入增长8%，但总保费深度（保费除以GDP）跌穿3%，而寿险保费收入只升2%，令寿险保费深度（寿险保费除以GDP）降至1.7%，为6年低位。即使去年总保费收入升11%，寿险深度也只维持1.7%。从坏的角度来看，是保险市场不振，但从好的角度则是发展空间大，保费收入有望维持双位数增长。

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