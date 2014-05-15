主要国家经济指标预测--5月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月16日(五) 0430 日本工业生产 3月修正值 -- +0.3% 产能利用率指数(较前月) 3月 -- -2.6% 0645 法国非农就业岗位 第一季 -- +0.1% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差12.53 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差26.23 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 顺差155 顺差136 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 98.0 94.6 建筑许可年率(万户) 101.0 99.7 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 84.5 84.1 现况指数 99.0 98.7 预期指数 75.0 74.7 1430 美国ECRI经济领先指标 5月2日当周 -- 135.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月14日(三) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.5% +1.0% GDP环比年率 +5.9% +4.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 买超3,457 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 卖超1,539 -- 5月15日(四) 0130 澳洲新车销量 4月 持平 -- 0200 新西兰排除损益后经营结余预估(亿新西兰元) 2014/15年度 盈余3.72 -- 现金预算收支(亿新西兰元) 赤字43 -- 0500 日本消费者信心指数 4月 37.0 -- 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 持平 +0.2% 0600 德国经季节调整的GDP(较前季) 第一季初值 +0.8% +0.7% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +2.5% +2.2% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -0.3% 持平 (较上年同期) -1.2% -0.5% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.1% +0.2% (较上年同期) -0.5% -0.1% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.2% +0.4% (较上年同期) +0.9% +1.1% 0900 欧元区通胀率(较前月) 4月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.0% +2.0% 扣除食品和能源CPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.8% +1.7% 实质所得 -0.3% -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 19.01 5.00 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月10日当周 29.7 32.0 四周均值(万人) 32.3 -- 续请失业金人数(万人) 5月3日当周 266.7 269.3 1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 +0.4% +0.3% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 3月 净流出1,261 -- 外资购买美国公债(亿美元) 3月 259 -- 1315 美国工业生产(较前月) 4月 -0.6% 持平 制造业产出(较前月) -0.4% +0.3% 产能利用率 78.6% 79.2% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 45 49 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正15.4 正14.0 1530 美国克利夫兰联邦储备银行消费者物价指数(CPI) 4月 +0.3% -- (完)