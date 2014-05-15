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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 06:55 BJT

****主要国家经济指标预测--5月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段  　 预估值       前值    
    5月16日(五)
    0430  日本工业生产                               3月修正值         --       +0.3%
              产能利用率指数(较前月)                      3月          --       -2.6%
    0645  法国非农就业岗位                             第一季          --       +0.1%
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    3月          --   顺差12.53
                 全球贸易收支(亿欧元)                                  --   顺差26.23
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                          3月      顺差155    顺差136
    1230  美国房屋开工年率(万户)                          4月         98.0       94.6
              建筑许可年率(万户)                                     101.0       99.7
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数             5月初值       84.5       84.1
                                   现况指数                           99.0       98.7
                                   预期指数                           75.0       74.7
    1430  美国ECRI经济领先指标                        5月2日当周        --      135.8    
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      现值      预估值
    5月14日(三)
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)                第一季        +1.5%      +1.0%
                          GDP环比年率                                +5.9%      +4.2%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       一周    买超3,457        -- 
          外国投资日本股票(亿日圆)                               卖超1,539        -- 
    
    5月15日(四)
    0130  澳洲新车销量　　　　　　　　　　　　　　　　　 4月　　　　　持平        -- 
    0200  新西兰排除损益后经营结余预估(亿新西兰元)  2014/15年度   盈余3.72        -- 
                现金预算收支(亿新西兰元)                            赤字43        -- 
    0500  日本消费者信心指数                             4月          37.0        -- 
    0530  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季初值         持平      +0.2%
    0600  德国经季节调整的GDP(较前季)              第一季初值        +0.8%      +0.7%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                        +2.5%      +2.2%
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                    4月         -0.3%       持平
                          (较上年同期)                               -1.2%      -0.5%
    0800  意大利GDP(较前季)                        第一季初值        -0.1%      +0.2%
                   (较上年同期)                                      -0.5%      -0.1%
    0900  欧元区GDP(较前季)                        第一季初值        +0.2%      +0.4%
                 (较上年同期)                                        +0.9%      +1.1%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                        4月终值        +0.2%      +0.2%
                  (较上年同期)                                       +0.7%       +0.7%
    1230  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                4月         +0.3%      +0.3%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                        +2.0%      +2.0%
              扣除食品和能源CPI(较前月)                              +0.2%      +0.1%
                               (较上年同期)                          +1.8%      +1.7%
              实质所得                                               -0.3%        -- 
    1230  美国纽约联邦储备银行制造业指数                5月          19.01       5.00
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)            5月10日当周         29.7       32.0
              四周均值(万人)                                          32.3        -- 
              续请失业金人数(万人)                 5月3日当周        266.7      269.3
    1230  加拿大制造业销售(较前月)                      3月          +0.4%      +0.3%
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                    3月    净流出1,261        -- 
          外资购买美国公债(亿美元)                      3月            259        -- 
    1315  美国工业生产(较前月)                          4月          -0.6%       持平
              制造业产出(较前月)                                     -0.4%      +0.3%
              产能利用率                                             78.6%      79.2%
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数      5月             45         49
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                5月         正15.4     正14.0
    1530  美国克利夫兰联邦储备银行消费者物价指数(CPI)   4月          +0.3%        -- 
    (完)
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