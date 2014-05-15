台湾股市：平盘震荡终场逆势收红，越南排华暴动冲击影响有限

路透台北5月15日 - 台湾股市 周四终场逆势小涨作收。分析师表示，受到越南排华事件及MSCI明晟调降台股权重的利空影响，今日台股主交投处于平盘下方震荡，不过外资中性偏多的操作并未改变，藉由权值股台积电 及大立光 撑盘，令台股尾盘逆势翻扬。

台湾加权股价指数小幅收高0.06%，报8,880.65点。成交值 为715.19亿台币，上交易日修正后为873.79亿。

第一金投顾副总经理陈奕光表示，尽管台股今日暂且消化越南排华暴动及MSCI调降台股权重的利空，惟随着东北亚资金流向台、日、韩及香港等地市场，目前台股表现相对优于其他亚股，更有利于吸引外资维持对台股抱持中性偏多的操作态势。

至于越南排华事件对台股的影响，他则称，“Not big deal(不是什么大不了的事)，本周就会画下停损点，下周台股就会恢复正常。〞

不过，他也提醒，由于近期大盘量能不彰，料台股指数在五月底前将在8,800-8,950点的区间盘整，并预期明天公布的第一季整体上市柜公司获利状况可望传出佳音，短线台股震荡盘高的机会仍在，但涨幅不大。

此外，MSCI明晟公布最新的半年度权重调整，就新兴亚洲来看，受到阿拉伯联合大公国(UAE)及卡达新增加入MSCI新兴市场指数，造成对亚洲国家权重上的排挤，包括印度、南韩、台湾和泰国则是皆遭到新兴市场及新兴亚洲指数双双调降权重。

台湾及南韩同遭调降权重，摩根基金经理人颜荣宏说，南韩和台湾虽然受惠全球景气复苏，外资也已经从4月开始逐渐回笼，但动能仍有待观察。

台湾媒体报导称，暴民袭击台塑集团设在河静的大型钢铁厂。待2020年兴建完成时，该厂将是东南亚最大的钢厂，建设工程还包括一个海港和一座2,150兆瓦的发电厂。台塑是台湾在越南最大的投资企业。

美国股市周三走低，道指和标普500指数从纪录高位回落，因小型股再度遭抛售，非必须消费品类股表现不佳。