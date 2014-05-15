中国能源：4月全社会用电量4,356亿千瓦时，同比增速放缓至4.6%

路透北京5月15日 - 中国国家能源局周四称，4月全社会用电量4,356亿千瓦时，同比增长4.6%。该增速较 3月的7.2%放缓。 刊登在能源局网站上的新闻稿称，1-4月，全社会用电量累计17,145亿千瓦时，同比增长5.2%。 1-4月，分产业看，第一产业用电量254亿千瓦时，同比下降4.9%；第二产业用电量12,398亿千瓦时，增长 5.0%；第三产业用电量2,116亿千瓦时，增长6.5%；城乡居民生活用电量2,378亿千瓦时，增长6.6%。 中国电力企业联合会上周发布报告称，预计今年余下三个季度中国经济增长有望平缓回升，用电需求增速 也将稳中有升，上半年全社会用电量同比增长6%左右，全年增长7%左右，优于一季度5.4%的增速。 全国电力工业统计数据一览表 指标名称 计算单位 本月 本月止累计 绝对量 增长% 绝对量 增长% 全国全社会用电量 亿千瓦时 4,356 4.6 17,145 5.2 其中:第一产业用电量 亿千瓦时 80 -0.1 254 -4.9 第二产业用电量 亿千瓦时 3,265 4.0 12,398 5.0 工业用电量 亿千瓦时 3,205 3.8 12,172 4.9 轻工业用电量 亿千瓦时 563 4.6 1,976 4.9 重工业用电量 亿千瓦时 2,641 3.7 10,196 4.8 第三产业用电量 亿千瓦时 483 5.9 2,116 6.5 城乡居民生活用电量 亿千瓦时 528 8.3 2,378 6.6 6000千瓦及以上电厂发电设备 万千瓦 123,049 9.1 容量 其中:水 电 万千瓦 24,657 13.7 火 电 万千瓦 86,902 4.9 核 电 万千瓦 1,569 6.8 风 电 万千瓦 8,151 24.2 全国供电煤耗率 克/千瓦时 315 -3 全国线路损失率 ％ 5.0 -0.17 全国供热量 万百万千焦 137,528 0.4 全国供热耗用原煤 万吨 8,473 0.7 全国供电量 亿千瓦时 14,907 1.6 全国售电量 亿千瓦时 14,163 1.8 全国发电设备累计平均利用小 小时 1,389 -36 时 其中：水电 小时 809 -19 火电 小时 1,620 -3 风电 小时 656 -92 全国发电累计厂用电率 % 5.3 -0.14 其中：水电 % 0.4 -0.05 火电 % 5.7 -0.09 电源基本建设投资完成额 亿元 658 其中:水电 亿元 190 火电 亿元 203 核电 亿元 142 电网基本建设投资完成额 亿元 948 发电新增设备容量 万千瓦 1,983 其中：水电 万千瓦 528 火电 万千瓦 1,003 新增220千伏及以上变电设备 万千伏安 6,102 容量 新增220千伏及以上线路长度 千米 10,282 注：全社会用电量指标是全口径数据。 (完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)