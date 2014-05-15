中国能源：4月全社会用电量4,356亿千瓦时，同比增速放缓至4.6%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京5月15日 - 中国国家能源局周四称，4月全社会用电量4,356亿千瓦时，同比增长4.6%。该增速较 3月的7.2%放缓。 刊登在能源局网站上的新闻稿称，1-4月，全社会用电量累计17,145亿千瓦时，同比增长5.2%。 1-4月，分产业看，第一产业用电量254亿千瓦时，同比下降4.9%；第二产业用电量12,398亿千瓦时，增长 5.0%；第三产业用电量2,116亿千瓦时，增长6.5%；城乡居民生活用电量2,378亿千瓦时，增长6.6%。 中国电力企业联合会上周发布报告称，预计今年余下三个季度中国经济增长有望平缓回升，用电需求增速 也将稳中有升，上半年全社会用电量同比增长6%左右，全年增长7%左右，优于一季度5.4%的增速。 全国电力工业统计数据一览表 指标名称 计算单位 本月 本月止累计 绝对量 增长% 绝对量 增长% 全国全社会用电量 亿千瓦时 4,356 4.6 17,145 5.2 其中:第一产业用电量 亿千瓦时 80 -0.1 254 -4.9 第二产业用电量 亿千瓦时 3,265 4.0 12,398 5.0 工业用电量 亿千瓦时 3,205 3.8 12,172 4.9 轻工业用电量 亿千瓦时 563 4.6 1,976 4.9 重工业用电量 亿千瓦时 2,641 3.7 10,196 4.8 第三产业用电量 亿千瓦时 483 5.9 2,116 6.5 城乡居民生活用电量 亿千瓦时 528 8.3 2,378 6.6 6000千瓦及以上电厂发电设备 万千瓦 123,049 9.1 容量 其中:水 电 万千瓦 24,657 13.7 火 电 万千瓦 86,902 4.9 核 电 万千瓦 1,569 6.8 风 电 万千瓦 8,151 24.2 全国供电煤耗率 克/千瓦时 315 -3 全国线路损失率 ％ 5.0 -0.17 全国供热量 万百万千焦 137,528 0.4 全国供热耗用原煤 万吨 8,473 0.7 全国供电量 亿千瓦时 14,907 1.6 全国售电量 亿千瓦时 14,163 1.8 全国发电设备累计平均利用小 小时 1,389 -36 时 其中：水电 小时 809 -19 火电 小时 1,620 -3 风电 小时 656 -92 全国发电累计厂用电率 % 5.3 -0.14 其中：水电 % 0.4 -0.05 火电 % 5.7 -0.09 电源基本建设投资完成额 亿元 658 其中:水电 亿元 190 火电 亿元 203 核电 亿元 142 电网基本建设投资完成额 亿元 948 发电新增设备容量 万千瓦 1,983 其中：水电 万千瓦 528 火电 万千瓦 1,003 新增220千伏及以上变电设备 万千伏安 6,102 容量 新增220千伏及以上线路长度 千米 10,282 注：全社会用电量指标是全口径数据。 (完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。