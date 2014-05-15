中国新债：国开行ABS优先A-1档中标利率5%，A-2档5.2%--发行快报

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透上海5月15日 - 中国债券信息网发行快报显示，国家开发银行 周四招标的信贷资产支持证券(ABS)，优先A-1档中标利率为5.0%。
优先A-2档、优先A-3档及优先B档为浮息，中标利差分别为2.20%、2.90%和4.20%，按照一年定存基准利率3%计算，对应中标利率为5.20%、5.90%和7.20%。
此为国开行今年第三期ABS，合计发行规模为109.4674亿元人民币，其中优先档规模104亿元，次级档5.4674亿元。
受托人为中信信托，国开证券为主承销商，起息日、缴款日和信托设立日同为5月19日。以下为具体条款：
优先A-1档 优先A-2档 优先A-3档 优先B档 次级档
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发行量(亿) 23.5 30.0 39.55 10.95 5.4674
招标量(亿) 22.325 28.5 37.5725 10.4025 5.1940
加权平均期限 0.15年 0.53年 1.49年 2.40年 2.55年
预计到期日 2014/7/12 2015/1/12 2016/7/12 2016/10/12 2017/6/12
计息标准 固息 浮息 浮息 浮息 无
利率基准 -- 一年定存3% 一年定存3% 一年定存3% --
信用等级
(中诚信) AAA AAA AAA A 不评级
(中债资信) AAA AAA AAA A- 不评级
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国开行于今年2月下旬发行了两期铁路专项ABS，总规模120亿元。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。