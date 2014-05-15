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债券 | 2014年 5月 15日 星期四 11:33 BJT

欧洲金融：欧央行官员敦促银行顺应贷款需求的增长而提供信贷

莫尔许表示，下次委员会会议就会做出决定，有若干可能的选择，其中一些要比其他选项更容易实施，并且可能已经就各种工具在理论上达成共识。

“我们正集中精力在职责范围内扩大可用的独立工具，让我们的行动尽可能地有效，”他说，“我们从不无条件地预设路线。”

**ECB行动不受限**

莫尔许在周三稍早表示，欧洲央行有可能在二级市场购买主权债券，作为尚未动用的债券购买计划的一部分，并且央行行动不会受到欧洲法院即将就此做出裁决的限定。

欧洲央行2012年9月推出的直接货币交易计划(Outright Monetary Transaction，OMT)，通过承诺无限量购买欧元区成员国的主权债券，帮助央行将欧元区从崩溃边缘拉了回来。

德国宪法法院将对OMT合法性的裁决推给欧洲法院，但其表示，有理由认为OMT超出了欧洲央行的权限范围，违反了央行不能为政府融资的禁令。

莫尔许称，在初级市场购买政府公债“明确不在”央行可支配工具之列。

“不过，如果从货币政策角度看有必要，我们的职责包括在合适条件下在二级市场购买公债的可能性。”(完)

(编译 石冠兰/戴素萍/王兴亚；审校 徐文焰/艾茂林/王翔琼/白云)
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