台湾债市：指标10年券殖利率创逾10个月低位，美债利多令台债大受鼓舞

路透台北5月15日 - 台湾指标公债殖利率周四明显走跌。受到上日美债殖利率大跌的利多带动，今日不论五年或10年公债都创下此期券殖利率新低位；指标10年公债更触抵逾10个半月低位。

交易员指出，美国10年期公债殖利率跌破了关键价位，台债殖利率先前一直在低档盘整，今日终获多头加持再下一城。由于全球的货币主管机关对于升息一事并不着急，且市场对于长债的需求一直未被全数满足，这令中长券的买气特别明显。

10年期指标公债图 来看，今日103/6期公债盘中低位1.4860%，为去年8月1日以来的最低，当日低位在1.4820%。五年公债103/4期今日盘中触及的1.0168%，也是此期券的新低。

〞终端需求有补券的需求，而且全球的央行都不急着升息，利率向下走情况不会改变，〞一位民营银行交易员说。

他们也说，今年以来每次的公债标售结果都比预期来得好，虽然后续在次级市场的成交价量表现平平，但是初级市场的标售好显见投资盘的需求一直居高不下。

他们预估，本次可观察五年公债103/4期殖利率能否跌破1.0%关卡，而103/6期公债殖利率仍可能进一步缓跌至1.40%的水位。

美国公债收益率周三降至六个月低点，跌穿近期交投区间，因市场预期欧洲央行将降息，引发全球固定收益资产升势。 指标10年期公债 收益率低见2.525%，为10月31日来最低，跌穿在约2.56%的阻力位。

欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.01-1.03%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.48-1.50%

本地时间10:26最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.92基点报1.0200%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌2.46基点报1.4910%。

* 台股加权股价指数 跌0.11%。

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