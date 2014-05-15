券商观点：生产性服务业或成为中国经济的下一个支柱产业--中信证券

路透北京5月15日 - 中国国务院周三召开常务会议称，尽快扩大服务业营改增试点，放宽生产性服务业市场准入。中信证券据此分析认为，除了传统货币、财政政策外，能够定向发力的产业政策将是新政府政策实施的亮点，生产性服务业最有可能成为下一个支柱产业。

中信证券报告称，随着房地产行业拐点的临近，急需新的产业填补这一空缺，依托中国成熟制造业的生产性服务业，最有可能成为下一个支柱产业。

“目前中国制造业占GDP比重约45%，其带动的产业体量也足够保持中国经济的长期稳定发展。”报告表示。

中信证券认为，4月经济数据表明经济整体仍处于低位运行的格局，投资继续下行，出口反弹有限，消费继续低迷。在地产行业的景气下行期，新政府并不倾向于大规模“放水”来刺激经济，因此整体经济的运行也将维持相对疲软的态势。全年GDP走势可能都运行在7.2%-7.5%之间。

“房地产领先指标继续走弱，未来总需求不容乐观，二季度经济下行压力依然存在，GDP增速可能进一步下行至7.3%左右，低于政府年初制定的目标。”报告称。

报告认为，如进一步减税、对外开放、财政贴息、土地优惠等后续政策还将继续推进落实，创意设计、软件外包、信息物流等行业将迎来更好的发展机遇。

据中信证券计算，2013年非工业企业所得税约1.5万亿元，假定10%的生产性服务业可以享受高新技术企业15%的所得税优惠，那么减税规模就达到600亿元。

常务会议表示，要尽快将营改增试点扩大到服务业全领域，有序放开建筑设计、会计审计、商务贸流等领域外资准入限制。会议并规定，研发设计、检验检测认证、节能环保等生产性服务企业可申请认定高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率。

生产性服务业即制造业的前端和后端，如研发设计、软件外包、商贸服务和信息物流等。