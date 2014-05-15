更新版 1-中国经济：加强进口稳定出口，推进跨境贸易人民币结算--国务院

* 国务院要求加强进口，稳定传统优势产品出口

* 支持服务贸易发展，推进跨境贸易人民币结算

* 改善外贸环境，加强应对贸易摩擦 (新增更多细节)

路透北京5月15日 - 为应对中国经济下行压力，中国国务院周四出台稳定外贸增长的政策细则，提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。

刊登在中国政府网的文件并称，将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，推进跨境贸易人民币结算，完善出口退税政策等。

“外贸发展对稳增长、保就业至关重要。”文件要求，各地区、各部门要全面准确地把握外贸形势，兼顾当前和长远，采取果断有力措施，激发市场主体活力，提振外贸企业信心，促进进出口平稳增长。

中国在4月底的国务院常务会议提出扶持稳定外贸的政策举措，此次政府网刊登的关于支持外贸稳定增长的若干意见，是将该项政策细化并分解到相关部门。

中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，均优于路透调查预估的下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，亦高于路透预估的顺差139亿美元。

**加快进口稳定出口**

尽管中国4月公布的贸易数据好于预期，但并不能打消对中国经济下行压力仍大的忧虑。稳定中国经济的三驾马车之一的外贸显然至关重要。

该份支持外贸稳定增长的意见，从优化外贸结构，改善外贸环境，强化政策保障，增强外贸企业竞争力等方面均做了明确表述。

意见要求，进一步加强进口，积极支持数字化、智能化等先进技术设备、关键零部件进口。扩大国内短缺资源进口，合理增加与群众生活密切相关、必要的一般消费品进口。结合淘汰落后产能，赋予符合条件的原油加工企业原油进口和使用资质，扩大原油进口渠道。加快实施自贸区战略。

同时保持货物贸易稳定增长，稳定传统优势产品出口，提升加工贸易，发展其他贸易，扩大边境贸易。

文件并提到，要支持服务贸易发展，逐步扩大服务进口。结合“营改增”改革范围的扩大，对服务出口实行零税率或免税，鼓励服务出口。鼓励政策性金融机构在业务范围内加大对服务贸易扶持力度，支持服务贸易重点项目建设。建立和完善与服务贸易特点相适应的口岸通关管理模式。

中国国务院周三召开常务会议称，尽快扩大服务业营改增试点，放宽生产性服务业市场准入。中信证券据此分析认为，除了传统货币、财政政策外，能够定向发力的产业政策将是新政府政策实施的亮点，生产性服务业最有可能成为下一个支柱产业。

**政策扶持确保到位**

作为对4月份国务院支持外贸政策的落实，此次文件不仅对涉及相关政策的内容进行明确，并具体落实到相关部门。

意见指出，强化政策保障首先要进一步完善人民币汇率市场化形成机制。进一步发挥市场在人民币汇率形成中的作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。鼓励金融机构开发适应实体经济发展需要的避险产品，帮助企业有效规避汇率风险。

“中国外贸企业目前的困境与前两年人民币大幅升值有直接关系，虽然今年以来人民币兑美元出现贬值，但难抵外贸企业成本上升的压力。”中国国际经济交流中心研究员张永军称。

今年以来截止目前人民币兑美元 贬值约3%，而去年全年人民币升值近3%，2012年升值1%。

扶持政策还包括推进跨境贸易人民币结算，扩大跨境人民币结算规模；改善融资服务。进一步拓宽进出口企业融资渠道，鼓励商业银行开展进出口信贷业务，加大出口信用保险支持。

同时完善出口退税政策。加大中央财政对出口退税负担较重地区的补助力度，进一步加快出口退税进度，确保及时足额退税。适时扩大融资租赁货物出口退税试点范围。

意见同时提到，中国还需加强贸易摩擦应对，积极支持企业应对反倾销、反补贴调查。加强贸易摩擦应对工作总体协调和部门合作，努力减轻消极影响。完善贸易救济立法，依法开展贸易救济调查。

中国年初确定的今年进出口总额增长目标为7.5%左右，与经济增幅目标一致。中国商务部月初报告指出，2014年全年进出口有望保持相对稳定增长，但外贸面临的困难和挑战依然较多。 （完）

欲参看该意见全文，请点选中国政府网 here (发稿 沈燕/侯向明; 审校 张喜良)