《全球主要央行动态》--5月15日

以下所列为上周四下午至本周四(5月8日-5月15日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储主席叶伦表示，美联储不急于决定其资产负债表的合适规模，但如果希望它最后能缩小到危机前的水平，这个过程恐怕需要5-8年的时间。叶伦在参议院委员会的证词陈述中称，尚未就央行的资产组合规模做出决定，联储的资产负债表规模已从2007年的约8,000亿美元膨胀至目前的4.5万亿(兆)美元。叶伦表示，一旦美联储决定升息，资产负债表规模应该就会开始缩小。

叶伦敦促国会应对美国长期预算带来的挑战，她警告称，当前财政轨道不能持续。“如果不对财政政策作进一步调整，我们可以预见未来20、30、50年，美国债务和GDP之比将上升至无法持续的水平，”叶伦向美国参议院预算委员会表示。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美国经济应会在第二季加速成长，环比年率增幅料达到甚至超过3%，但这种增长能否持续，一段时间内可能还不明朗。他还表示，预计美联储会在10月或12月会议上结束购债计划，并开始在明年下半年上调利率。 洛克哈特表示，美联储的联邦基金利率在政策组合中可以发挥作用，但未来或许不会处于主导地位。 他并称，只有在美国经济出现剧烈变化的时候，才会暂停或逆转退出量化宽松(QE)的步伐。

美联储负责银行监督及管理规定的高级副主管Todd Vermilyea提出警告称，联储可能需采取更多行动以确保业界遵守美国杠杆贷款的指导方针。这是迄今为止美联储寻求消除外界对其立场宽容印象的最清楚暗示。

美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美联储应采行更系统性的政策制定程序，重申其看法认为，在升息等政策决定时，应遵循更明确规则，减少自由裁量。

**欧元区**

欧洲央行维持指标利率在纪录低位0.25%不变，未采取新的政策动作，等待着看上个月通胀上升势头能否加强。维持利率不变的决定与预期相符。欧洲央行的政策制定者们在等待6月央行专家最新的经济预估，以评估是否采取措施对抗低通胀局面。欧洲央行还宣布维持隔夜存款利率于0.0%不变，隔夜贷款利率维持在0.75%不变。

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行已经做好准备，如果新公布的通胀预估显示有必要，将在下月采取行动以刺激欧元区经济。他警告外人不要施压迫使央行行动。他强调欧元升值“令人严重关切”，称必须采取行动应对汇率问题。他补充说，央行决策者在布鲁塞尔举行的会议上讨论了“所有政策工具”。

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，如果欧洲央行有必要采取政策行动，德国央行也准备行动，但不是所有在讨论的措施都是合适的。魏德曼还表示，量化宽松政策可能不适合应对欧元区低通胀的问题。对欧洲央行采取任何权限内的行动持开放态度，但需要先评估数据。

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，欧洲央行此前没有未来也不会有汇率目标，但在低利率的环境下汇率的重要性加大。

欧洲央行执委普雷特对德国时代周报表示，欧洲央行有可能将存款利率调降至负值，作为政策配套措施的一环。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，下个月欧洲央行决定是否需要采取新的政策行动时，中期通胀前景将是关键因素。他指出，欧洲央行正在考虑一系列可能的措施，但拒绝就央行在6月会议上可能采取何种行动作出推测。

**英国**

英国央行宣布利率在纪录低位不变，尽管有迹象表明英国经济复苏的脚步在加快，以及房价上涨势头强劲。英国央行货币政策委员会决定维持指标利率在0.5%不变。英国央行还表示，维持量化宽松规模在3,750亿英镑(6,360亿美元)不变。

英央行总裁卡尼称，“随着时间推进，且复苏持续进行，经济正逐步迈向促使央行利率逐步上调的时点，”但他强调，自金融危机复苏的趋势仍在初期阶段，目前的进展就好比世界杯足球赛的资格赛阶段。

英国央行发布最新季度经济预估，表示仍不急于上调利率。央行下调对未来两年失业率的预估，但经济增长和通胀预估大致维持不变，对于升息时间的预估也基本没有变化。英国央行预估未来两年通胀仍将略低于2%目标，假定前提为明年第二季升息，时间点接近全国大选。

英国央行副总裁康利夫表示，英国银行业应开始调整自身资产负债表，以适应一个他们不再是大到不能倒的新形势。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，并未见到日本公债市场流动性大幅下降。但他向国会委员会表示，央行将密切注意债市，透过与投资人良性沟通，努力确保市场稳定。

黑田东彦表示，企业正逐步将4月消费税上调的成本转嫁给消费者。“名义薪资的上升压力正在稳步增大”，他在议会一个委员会表示，并称中长期通胀预期升高开始影响薪资和物价。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行表示，可能还需将利率维持在纪录低位一段时间，未来几年经济领域应会存在闲置产能。澳洲央行在68页的报告中强调经济前景面临的几大阻力，例如矿业投资可能大幅下滑以及财政收紧。因此，央行要向外界表明，利率可能将在很长时间内守在低位。澳洲央行指出，处于纪录低位2.5%的利率，向经济提供很大程度的刺激，应帮助支撑经济。

新西兰央行表示，楼市强劲，偏远地区债务增加，以及中国成长大幅放缓是该国金融系统面临的重大风险之一，但收紧银行借贷规定正帮助降低风险，需要保持一段时间。新西兰央行在半年度金融稳定报告中指出，由于需求不断增长，而供应短缺，且利率处于低位，导致某些地区的房价过高，这使家庭负债增加，应对风险的能力下降。

**中国**

凤凰网援引中国央行行长周小川讲话称，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。他在出席清华五道口金融论坛期间并称，央行进行逆周期调节都是微调，在目前的情况下，国务院强调宏观调控要有定力；对于市场上有关央行全面下调存款准备金率的传言，他表示不会采取大规模刺激。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露称，中国一季度宏观经济数据还是在区间之内，从目前看货币政策不会有大的调整。陈雨露称，一季度的数据说明不了问题，还是要看二季度数据。

四位消息人士表示，中国央行近日召集部分商业银行召开以住房金融服务为主题的座谈会上，副行长刘士余参会并要求商业银行提高个人按揭贷款发放效率，并合理定价。但是次会议并未涉及有关开发商贷款的任何事项。

中国人民银行金融研究所所长金中夏表示，资本帐户逆差对中国来说将是件好事，因为这可以用来抵消经常帐盈余，中国无需持续累积外汇储备。

**亚洲其他央行**

韩国央行连续第12个月维持利率不变，密切关注乌克兰紧张局势和中国经济成长放缓，不过预计该央行可能最快于第三季升息。韩国央行一媒体官员表示，货币政策委员会决定维持利率在2.50%不变，但他未详细说明。

马来西亚央行一如预期维持指标利率在3.0%不变，称国际金融市场形势已改善。

菲律宾央行维持隔夜借款利率在纪录低点3.5%不变，但将银行存款准备金率上调1个百分点，以抑制流动性快速增长，央行决定符合预期。央行还维持短期特别存款账户利率(SDA)不变。

菲律宾央行上调今明两年的通胀预估，不过表示由于到今年中期货币供应增长料将减速，通胀前景仍然可控。不过央行预计由于厄尔尼诺导致的乾旱天气不利于农业生产，以及电力和交通价格即将上调，物价可能面临压力。央行预计今年平均通胀率为4.3%，明年为3.4%，上次预估分别为4.2%和3.2%。

印尼央行宣布维持指标利率在7.50%不变，一如市场预期，因通胀及经常帐赤字扩大方面的压力减轻。央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。

印尼央行将今年经济增长率预估大幅调降至5.1-5.5%，之前预估为5.5-5.9%。央行表示，作出修正是因为，考虑到矿石出口禁令和大宗商品价格下滑，把今年出口成长预估从之前的8.1-8.5%大幅下调至1.5-1.9%。

泰国央行总裁张旭州表示，今年出口增幅恐不及预期，但经济应该不会萎缩。他补充道，在目前爆发政治危机的情况下，货币政策宽松，足以为经济提供支持。

**其他央行**

俄罗斯央行声明称,“2014年3月，由于卢布兑主要货币持续走软，加之可能进一步下滑的不确定性影响，外币总需求大幅增长，”央行并未详细解释卢布为何下跌。俄罗斯央行还表示，俄罗斯民众匆忙赶往银行提取外币的速度也创纪录最快，共提款69亿美元，近半来自其美元账户。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......