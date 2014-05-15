路透专访：台湾国发会将推出口动能推升方案，加强服务输出--主委

* 国发会将推出口动能推升方案

* 自由经济示范区特别条例本会期难过关

* 初订2015年公共建设预算约1,600亿台币，低于今年

记者 高洁如

路透台北5月15日 - 台湾国家发展委员会主委管中闵周四表示，将推出出口动能推升方案，朝商品多元、市场多元、策略多元等方向提振出口；至于服务业方面则将加强服务输出的比重。

此方案有望在6月报国发会委员会讨论。至于目前在立法院中争议颇多的“自由经济示范区特别条例”，管中闵在接受路透专访时则称，仍希望立法院本会期结束前能通过此案，惟目前看来非常困难。

在出口商品多元化方面，他指出，台湾不应只侧重以往做的好的工业产品，而忽略消费产品，“比如衣服，这样的商品，台湾厂商在这个产业还是相当有竞争力。”

此外，在市场的多元化方面，也应多拓展新兴市场，比如东欧、北非等地；而扩产商品出口的策略上，也可以更集中轴心区域的方式来投入人力和资源。

管中闵还提到，在服务业的输出方面，目前台湾的服务业输出大都集中在外人来台旅游、三角贸易上，或许台湾可以利用制造业基础坚强的优点，去带动服务业的输出。

“比如台湾的资讯业相当强，云端服务可能可考虑发展的方向；又或者是台湾制造业的成功模式，或可考虑‘整厂输出’，以制造业生产厂区复制的know-how、搭配硬体产品出口。”

他并认为，台湾厂商太停留在过去成功的模式，忽略市场行销的重要性，因此附加价值难以提升。

现年57岁的管中闵，为台湾最高学术研究机构--中央研究院的院士，专长领域为经济计量理论。他就任国发会主委已15个月，国发会的前身为经建会。

台湾今年1-4月出口金额999.2亿美元，较上年同期增2.3%，低于韩国同期的年增3.9%。

**自经示范区条例本会期难过关**

针对外界对自经示范区不同的意见，管中闵表示，仍会持续沟通，以化解外部疑虑。他认为多数人其实并非反对自由贸易，只不过在接收资讯的过程中选择性只接收部分讯息。而未来他也将在网路上直接与网民沟通。

只不过，他也坦承，原本并没意料到自经示范区条例会在立法院遭到这么大的阻力，因社会氛围的转变，也只能加强沟通。

立法院经济委员会周三-周四召开自经示范区特别条例的审查。但周三由于不满国民党召委的发言限制，民进党立委相当不满，双方爆发口角冲突，迟至周四都未进入实质审查。

管中闵表示，本来预估自经示范区条例可望于本会期结束前过关，但目前进度缓慢，本会期过关相当困难。

“我们当然还是希望这个会期可以过关，但是看来非常困难，”他说。

此外，目前是各部会内部初步规划明年度预算的时点。管中闵表示，今年行政院初步给予国发会编列2015年的公共建设预算金额约1,600亿台币，国发会将争取至与去年同期差不多的水位。