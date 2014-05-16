《香港报摘》--其他报纸重要消息5月16日

* 明报：

--有意涉足内地市场的领汇 ，早前放售旗下5个位于非核心地区的商场物业，昨日截标，引起不少资深投资者的兴趣，惟不见地产发展商踪影。有分析员指出，由于按照商场契约，投资者买来后不能拆细出售欠弹性，令吸引力大减。

--香港电讯 日前完成收购CSL的交易，正式晋身为本地最大电讯商。董事总经理艾维朗重申，合并后没计划裁员。 * 星岛日报：

--德昌电机 主席兼行政总裁汪穗中表示，未来拟逐步增加中期派息比率，令中期息能达全年股息三分之一，因此建议股份四合一，若建议获股东批准，将可增加未来派息的灵活性。 * 苹果日报：

--腾讯 （临时编号 ）因业绩胜预期及股份拆细，刺激昨日股价高开7%，亦令腾讯相关窝轮及牛熊证热炒，成交金额达21.13亿港元，占轮证市场18.3%。

--消息指小型股本地清洁服务承办商碧瑶 公开发售部份初步超购高达450倍，即冻资多逾50亿港元，为今年3月保利文化 后超购倍数最高新股，亦为今年第六大超购王。 * 东方日报：

--近期类似小米盒子的机顶盒在香港大卖，声称受其影响的电视广播 称，市面多款内地互联网机顶盒播放内容多有侵权，集团已组织法律团队对抗，亦考虑在香港推出自家的机顶盒，希望能收复失地。 * 文汇报：

--香港岛薄扶林贝沙湾一个顶层复式户，早前疑由于原业主财困而沦为银主盘放售，最新以8,500万港元易主，成为屋苑落成以来最大宗银主盘成交。业界人士指，近期陆续出现银主豪宅成交，而作为指标豪宅的贝沙湾更接连出现银主盘，与经济趋淡不无关系。

--国泰航空 公布与港龙航空2014年4月份合并结算的客、货运量。客运方面，两航空公司在4月份合共载客270.47万人次，较去年同期上升10.1%，运载率上升3.5个百分点至84.7%。今年首4个月的载客量上升5.8%，运力亦增加4.7%。 * 大公报：

--金管局公布今年首季信用卡贷款调查结果，信用卡应收帐款总额为1,101亿港元，较去年第四季减少6.7%，按年上升6%。信用卡帐户总数维持在1,670万个。

--港府正就香港未来发电燃料组合作谘询，其中一个方案是向南方电网购电。电能实业 主席霍建宁强调，供电稳定性十分重要，目前旗下港灯 供电稳定性逾99.999%，即一年内停电少于1分锺，而南方电网供电稳定性为99.96%。再者，若买电建电网需要二、三百亿港元资金，等于每度电加多0.3港元，故反对向内地买电。（完）