更正-中国货币市场：城商行拟首发同业存单，上海银行和江苏银行拔头筹

(第一段发行额度漏亿元)

路透北京5月15日 - 中国同业存单发行主体添上城商行的名字。上海银行和江苏银行周四公告称，今年同业存单(NCD)发行额度分别为300和100亿元人民币。至此，已发布发行年度计划的14家银行2014年存单发行总规模达9,800亿元。

上周，浙商银行宣布加入同业存单发行阵营，意味着NCD发行主体终现扩容；本周二， 平安银行 宣布今年NCD发行额度为700亿元。

截至本周三，在原有范围的12家银行中，根据公开发行情况统计，兴业银行 发行期数最多，为11期；浦发银行 、中信银行 、招商银行 和农行 等发行期数略少。

上海新世纪资信评估对上海银行的主体评级为AAA；中诚信国际对江苏银行的主体评级为AA+。发行方式包括公开发行和定向发行，其中前者具体有招标和报价两种方式。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

平安银行 700

上海银行 300

江苏银行 100

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合计 9,800

上海银行是中国银行业吸引外资参股的先行者。截止2013年12月31日，该行本外币资产余额9,777亿元，资本充足率和不良贷款率分别为11.94%和0.82%。

江苏银行2006年由江苏省内的10家城商行合并重组设立，去年末业务规模居城商行第三位。截止2013年12月31日，该行资产余额7,632亿元，资本充足率和不良贷款率分别为11.63%和1.15%。

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)

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here (发稿 曹巍浩；审校 黄凯)