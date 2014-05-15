香港个股：融创中国正磋商收购绿城中国高至30%的已发行股本

路透香港5月15日 - 中国房地产商--融创中国 周四称，正与绿城中国 的三名股东磋商收购不超过30%的绿城股份，但目前尚未签订任何正式协议。

融创及绿城今天双双暂停股份买卖，融创的声明称，正与宋卫平、夏一波及寿柏年磋商，收购他/她们持有的绿城中国不超过30%的已发行股本。

宋卫平是绿城中国的主席，寿柏年为绿城的副主席兼行政总裁。