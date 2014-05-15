香港个股：融创中国正磋商收购绿城中国高至30%的已发行股本

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透香港5月15日 - 中国房地产商--融创中国 周四称，正与绿城中国 的三名股东磋商收购不超过30%的绿城股份，但目前尚未签订任何正式协议。
融创及绿城今天双双暂停股份买卖，融创的声明称，正与宋卫平、夏一波及寿柏年磋商，收购他/她们持有的绿城中国不超过30%的已发行股本。
宋卫平是绿城中国的主席，寿柏年为绿城的副主席兼行政总裁。
停牌前，融创中国周三收报4.13港元，绿城中国报7.81港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。